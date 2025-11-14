Sin ambiente ni emoción por ver jugar a la Selección Chilena, el combinado nacional entrena en Rusia para enfrentar al cuadro local este sábado, válido por el primero de los dos compromisos amistosos que tendrá La Roja en el viejo continente.

Nicolás Córdova busca darle su identidad al equipo y, para ello, habría cambios respecto a la formación titular que usó el mes pasado cuando enfrentó a Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida donde Chile ganó por 2-1.

Kuscevic repite titularidad en la defensa. | Foto: Photosport

Javier Altamirano y Gonzalo Tapia salen del equipo titular para abrirle paso a Felipe Loyola y Darío Osorio, respectivamente. El resto del equipo se mantiene igual y se repiten nombres como Francisco Sierralta en defensa y Ben Brereton en el frente de ataque.

Cabe recordar que, tras el compromiso frente a Rusia, Chile se quedará en el histórico país euroasiático para disputar una nueva versión del Clásico del Pacífico ante Perú el próximo martes 18 de noviembre.

Así las cosas, Chile formaría con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en el mediocampo; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda en el frente de ataque, según informó ESPN Chile.

