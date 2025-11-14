Este sábado al mediodía, la Selección Chilena enfrentará a Rusia en un amistoso en Socchi. Previo al encuentro, el seleccionado volante de Colo Colo, Vicente Pizarro, abordó junto a Nicolás Córdova lo que será este encuentro.

“Creo que va a ser un partido muy difícil, creo que es un rival de mucha calidad, tiene muy buenos jugadores, pero creo que vamos a intentar hacer nuestro juego, ser protagonistas, ir a buscar el partido“, comenzó señalando el ‘Vicho’.

El volante Vicente Pizarro se presenta en conferencia de prensa junto al DT de La Roja Nicolás Córdova previo al duelo contra Rusia (Foto: Photosport)

Pese al mal presente del equipo de todos, el volante confía en que La Roja puede quedarse con el triunfo: “Creo que tenemos los jugadores para poder hacerlo, creo que es un grupo que viene trabajando mucho desde hace un tiempo, entonces creo que el trabajo que venimos haciendo, estamos todos muy convencidos en que Chile puede ser protagonista, puede ir a buscar los partidos y creo que haremos todo el esfuerzo para ganar los primeros partidos y ganar”.

“Hemos visto muchos videos del rival, tiene grandes jugadores, creo que tiene una idea muy clara de cómo juegan y mañana creo que intentaremos hacer nuestro juego, lo que venimos trabajando, creo que eso es la forma que tiene este equipo de llevar los partidos”, añadió.

“El tiempo acá creo que lo hemos llevado muy bien, el grupo está muy unido, a pesar del clima que hay acá, creo que vamos a estar muy bien para el día de mañana y poder hacer un gran partido”, cerró.

