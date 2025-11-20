Nicolás Córdova se mantiene como entrenador de la Selección Chilena adulta hasta que se encuentre a un técnico titular, situación que la ANFP debería tener resuelto a más tardar en marzo del próximo año.

Uno que constantemente ha criticado al ex jugador de Colo Colo es Juan Cristóbal Guarello, comunicador y conductor del programa La Hora de King Kong donde día tras día le lanza palos al entrenador nacional.

Nico Córdova vive criticado por Guarello. | Foto: Photosport

Un seguidor le preguntó a Guarello si tenía un tema personal con Córdova y el comunicador, sin asco, sacó los trapitos al sol: “Sí, le tengo mala. Porque me ‘chanteó’ personalmente y él lo sabe. Él fue muy chanta conmigo y lo sabe perfectamente”, dijo.

Según Guarello, la supuesta cochinada que Nicolás Córdova le hizo al comunicador llegó incluso hasta la ANFP donde todos están al tanto de lo que sucedió: “Lo peor de todo es que en la ANFP también lo saben. Fue bien chanta conmigo, bien ‘chantita’”.

Si bien Guarello no especificó qué fue exactamente lo que pasó, sí dejó muy en claro que su crítica hacia Nicolás Córdova siempre va cargada con un ‘extra’ debido a una situación personal entre ambas personas.

En síntesis

Nicolás Córdova se mantiene como DT interino de Chile hasta marzo del próximo año.

Juan Cristóbal Guarello criticó al DT en su programa La Hora de King Kong.