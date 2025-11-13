La Selección Chilena puede tener un nuevo representante en Europa, pero ello lo dictará el tiempo. ¿La razón? El nuevo compañero de Darío Osorio en el FC Midtjylland no le cierra las puertas a vestir la camiseta del país de su padre.

Hablamos de Nathaniel Pérez, que recientemente se integró a la serie sub-17 del elenco danés. Por el momento, el delantero no tiene clara su decisión: a qué combinado representará a nivel adulto.

En conversación con AS Chile, el zurdo entregó detalles sobre su futuro. Además de poder jugar por la nación de su papá, puede hacerlo por la de su madre, México, o simplemente defender a su tierra natal, Suecia.

Sobre la posibilidad de terminar inclinándose por La Roja, señaló: “Sí, sigue abierta. Aún no he tomado una decisión de jugar por ninguna de las tres, quiero pensarlo bien antes de elegir“.

Cabe destacar que el jugador ya ha sido contactado por México para integrarse a sus fuerzas menores. Sin embargo, a sus 16 años, no registra citaciones a ninguna categoría adulta a nivel de selecciones.

Nathaniel Pérez Torres fichó por el FC Midtjylland. Puede representar a la Selección Chilena. (Imagen: FC Midtjylland)

¿Coincidirá con Darío Osorio en la Selección Chilena?

Y cómo no, consultado sobre si conoce a su nuevo “compatriota” en el FC Midtjylland, aseguró que sí lo ha visto jugar. Lo llenó de elogios: en un tiempo más se pueden topar en el camarín de La Roja.

“Sí, he visto a Darío y la verdad es que está haciendo las cosas muy bien. Es un jugador con mucha calidad“, concluyó el juvenil con paso previo por el Malmö FC de Suecia.

En síntesis: