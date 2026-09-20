VIDEO | Joaquín Muñoz postula al Puskas con golazo de mitad de cancha para La Roja

El volante de O'Higgins de Rancagua convirtió un tanto de alta factura en el duelo vs. Colombia por los Juegos Odesur.

La Selección Chilena tuvo un notable primer tiempo contra Colombia en la última fecha del grupo A de los Juegos Odesur. El combinado nacional se fue al descanso 2-0 con un golazo de aquellos.

En el minuto 22 del compromiso y con el marcador a favor por la mínima, Joaquín Muñoz anotó un tanto que quedará en la historia: el volante remató desde antes de la mitad de la cancha y el balón tocó la red.

Seguramente, la maniobra dará la vuelta al mundo. A su vez, ayuda a Chile a cimentar el camino rumbo a las semifinales del certamen continental: tal resultado le entrega boletos a La Roja.

Cabe consignar que en esta competencia, clasifican los dos primeros de cada grupo a la fase de los cuatro mejores. Es decir, la Selección Chilena se ilusiona con conseguir medallas.

El golazo de la Selección Chilena en los Juegos Odesur 2026