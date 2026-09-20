Revelan el nuevo pasatiempo de Vozinha en Chile: “Hinchas de la U se sacan fotos con él”

El arquero de Colo Colo utiliza sus momentos libres en una panadería en Vitacura. Le gustan los croissants.

Colo Colo cumplió un anhelo y se quedó con Vozinha para el segundo semestre de 2026. Luego de su actuación en la Copa Mundial, el portero caboverdiano viajó hasta Chile para instalarse en la Región Metropolitana.

Y en ella, el arquero ya encontró un pasatiempo lejos de su tierra natal. ¿Cuál es? Ello fue revelado por El Deportivo de La Tercera: utiliza sus momentos libres en una panadería en Vitacura.

El guardavallas ya es cliente frecuente de Metissage, tienda en la que es recibido habitualmente por su gerente, Gustavo Cassin. Todo el público lo reconoce y aprovecha la oportunidad para compartir con él.

“Es un tipo muy sencillo, simple. En mi caso, no hablamos de fútbol con él. Ni con él ni con nadie de su entorno que viene acá (…) De a poco se va adaptando a un mundo distinto al de una isla“, comentó el trabajador.

“Quizás eso le ha dado comodidad. Hablamos más como personas. Nunca me menciona a nadie de Colo Colo. Es mostrarse cómo es en su aspecto humano. Les da el saludo a todos”, agregó.

Vozinha no solo llama la atención en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Vozinha genera locura en Santiago

A su vez, el gerente mencionado ejemplificó el impacto que ha tenido el futbolista de 40 años en el negocio en el que goza de sus croissants. Son los favoritos del refuerzo de Colo Colo.

“A cualquiera que le pida foto, se la concede. Acá hay fanáticos de la U que se sacan fotos con él. Igual, a nuestro local viene gente de distintos ámbitos y lo hacen porque se cuida mucho la privacidad”, expresó.

“Acá llega el vecino Vozinha. A mí me enseñó cómo se pronuncia su nombre. Y no es cómo lo decimos acá. Es una persona sumamente sencilla, muy amigable”, concluyó.