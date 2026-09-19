Chile vs. Colombia: cuándo y dónde ver el partido decisivo por los Juegos Odesur 2026

La Selección Chilena saltará a la cancha con una misión. El combinado nacional debe ganar para alcanzar las semifinales.

La Selección Chilena tiene un desafío de alta complejidad: avanzar a la siguiente fase de los Juegos Odesur 2026. Para ello, el equipo de Sebastián Miranda tendrá que vencer a Colombia.

En la previa, La Roja llega en igualdad de puntaje junto al resto del grupo A, por lo que todo se decidirá en la última fecha. Un triunfo la clasificará a las semifinales del certamen continental.

Sin embargo, para ello tendrá que enmendar el camino luego de su dura derrota 2-0 vs. Perú. El combinado nacional sucumbió tras su ilusionante estreno 4-1 contra Panamá e hipotecó su futuro en el torneo.

En tanto, Colombia también tiene una díficil tarea. Si bien comenzó su participación en la competencia imponiéndose sobre Perú, luego cayó sorpresivamente 1-0 ante Panamá.

Cabe consignar que en caso de un empate contra Colombia, la escuadra chilena tendrá que esperar que Perú iguale o supere a Panamá: una victoria centroamericana eliminará a Chile.

Chile se medirá contra Colombia en los Juegos Odesur 2026. (Imagen: La Roja)

Publicidad

Cuándo juega Chile vs. Colombia

El duelo entre ambas selecciones sub-19 está pactado para este domingo 20 de septiembre. Se disputará desde las 10:00 horas de Chile en el Estadio Marcelo Bielsa.

Dónde ver Chile vs. Colombia en los Odesur 2026

Tal encuentro podrá ser sintonizado gratuitamente a través de todas las plataformas de TVN. Es decir, en su señal abierta por TV y mediante su página web, en la sección en vivo.