La Selección Chilena busca dar el gran golpe y va con todo por este entrenador: “La apuesta hoy es…”

En la Selección Chilena buscan dar el gran golpe y sueñan con este entrenador para el 2027.

En la Selección Chilena sigue siendo un importante tema quien será el próximo entrenador pensando en un nuevo periplo en ‘La Roja’, búsqueda que se ha hecho eterna y hasta día de hoy, sigue sin poder encontrar un nombre que tome el cargo que hoy lidera Nicolás Córdova.

Dentro de las últimas horas, el periodista Christopher Brandt en el programa ‘F Show’ de ESPN dio a conocer del gran nombre que buscan en la Selección Chilena que sea su nuevo DT y este sería el estratega nacional, Manuel Pellegrini.

“La apuesta hoy de esta Federación de Felipe Correa y los nuevos dirigentes, es que Manuel Pellegrini sea el técnico”, parte señalando Brandt.

Agregando a esto, el comunicador indica que para el equipo de todos sería una gran noticia que las Eliminatorias para el próximo Mundial partan en septeimbre del 2027, ya que dejaría todo encaminado para buscar el arribo del ‘Ingeniero’ a mediados del próximo año.

En La Roja esperarían por Pellegrini hasta el 2027 | Foto: Getty Images

“En la Selección cae como anillo al dedo que las clasificatorias partan en septiembre, porque el candidato número uno y todo indica que podría darse esta situación, es que Manuel Pellegrini asumaa mediados del 2027”, declaró.

Publicidad

Concluyendo, Brandt indica que en la Selección Chilena esperan por la finalización del contrato de Manuel Pellegrini con el Real Betis a mediados del 2027 y con ese escenario favorable, irían con todo para buscar su llegada a ‘La Roja’.

“Terminando su ciclo y contrato con el Real Betis, no antes, la apuesta hoy de esta Federación es que Manuel Pellegrini sea el DT, después dependerá todo de Pellegrini”, cerró.