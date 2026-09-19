¿Juega Darío Osorio? Esta es la única forma de ver Crystal Palace vs. Leeds en Chile

El seleccionado chileno lleva dos encuentros sin sumar minutos en el elenco inglés. Este compromiso no irá por TV.

Crystal Palace vuelve a la acción en Inglaterra y Darío Osorio cruza los dedos. El atacante de 22 años no ha sumado rodaje en los últimos dos enfrentamientos y todo Chile está expectante a su situación.

¿Cuándo será su próxima oportunidad? Este domingo 20 de septiembre, su club se medirá versus Leeds United por la quinta fecha de la Premier League. Un encuentro de alta tensión en calidad de visita.

Las Águilas se presentarán como forasteras en el estadio Elland Road con una misión: enmendar el camino en la categoría de honor. Están en el puesto número 17 con tres puntos en cuatro duelos.

Si bien durante esta semana vencieron 4-0 a Lech Poznań por Europa League, el último compromiso por la competencia local fue negativo: derrota 3-2 contra el Ipswich Town de Marcelino Núñez.

Por ello, Darío Osorio está atento a la decisión del cuerpo técnico de Pierre Sage. Quiere regresar al gramado de juego, lo que no consigue desde su titularidad en la victoria 3-0 sobre Middlesbrough por la EFL Cup (8/09).

Darío Osorio quiere sumar minutos en Crystal Palace. (Foto: Getty Images)

Publicidad

¿Cuándo juega Crystal Palace vs. Leeds?

El duelo, válido por la fecha 5 de la Premier League, está pactado para este domingo 20 de septiembre. Se disputará desde las 10:00 horas de Chile en el estadio Elland Road.

¿Dónde ver a Darío Osorio en la Premier League?

Tal encuentro entre Crystal Palace y Leeds United no será transmitido por TV. Solo podrá ser sintonizado mediante la plataforma de pago Disney+ para sus clientes Premium.