El número uno de Chile cayó en tres sets ante el sorpresivo Daniel Mérida, quien le entregó el primer punto de la serie a los españoles.

Mal arranque para Chile en Copa Davis. La escuadra capitaneada por Nicolás Massú cayó en el primer punto de la serie tras la dura caída de Alejandro Tabilo ante Daniel Mérida por 7-5, 3-6 y 3-6 en casi 2 horas y 15 minutos de partido.

Si bien el chileno se llevó el primer set con un juego soberbio, fue en la segunda manga donde el europeo logró salir un bajó anímico para quebrarle el servicio y llevarse la manga por 6-3.

En el tercer y último capítulo, Tabilo no logró encontrar sus mejores golpes y por largos pasajes se le vio muy contratariado con su juego. Así, Mérida quebró en el tercer y noveno game para llevarse el set y el partido.

Ahora, tras la derrota del número uno de Chile, será el turno del segundo singlista Cristian Garín, quien enfrentará a eso de las 16:00 horas al español Rafael Jodar, número 14 del mundo.

El domingo, en tanto, la serie se reanudará a las 12:00 horas con el encuentro de dobles y posteriormente se disputarán dos singles más en caso de ser necesarios para definir la serie.

La serie tendrá un premio importante, ya que el ganador conseguirá un lugar en las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en Bologna. Por ello, Chile buscará aprovechar la localía y el apoyo de su público para avanzar en esta instancia.

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