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Copa Davis

Copa Davis: Alejandro Tabilo cae y Daniel Mérida se lleva el primer punto entre Chile y España

El número uno de Chile cayó en tres sets ante el sorpresivo Daniel Mérida, quien le entregó el primer punto de la serie a los españoles.

¡Tabilo no pudo en el primer punto de Copa Davis!
© Photosport¡Tabilo no pudo en el primer punto de Copa Davis!

Mal arranque para Chile en Copa Davis. La escuadra capitaneada por Nicolás Massú cayó en el primer punto de la serie tras la dura caída de Alejandro Tabilo ante Daniel Mérida por 7-5, 3-6 y 3-6 en casi 2 horas y 15 minutos de partido.

Si bien el chileno se llevó el primer set con un juego soberbio, fue en la segunda manga donde el europeo logró salir un bajó anímico para quebrarle el servicio y llevarse la manga por 6-3.

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En el tercer y último capítulo, Tabilo no logró encontrar sus mejores golpes y por largos pasajes se le vio muy contratariado con su juego. Así, Mérida quebró en el tercer y noveno game para llevarse el set y el partido.

Ahora, tras la derrota del número uno de Chile, será el turno del segundo singlista Cristian Garín, quien enfrentará a eso de las 16:00 horas al español Rafael Jodar, número 14 del mundo.

El domingo, en tanto, la serie se reanudará a las 12:00 horas con el encuentro de dobles y posteriormente se disputarán dos singles más en caso de ser necesarios para definir la serie.

La serie tendrá un premio importante, ya que el ganador conseguirá un lugar en las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en Bologna. Por ello, Chile buscará aprovechar la localía y el apoyo de su público para avanzar en esta instancia.

Marcador EN VIVO Tabilo vs. Mérida

Alejandro Tabilo (CHI) *733
Daniel Mérida (ESP) 566

¡Partido para Mérida!

El español quebró el servicio en el noveno juego y Chile pierde el primer punto de la serie ante España. 

¡Imparable Mérida!

Con dos ace en su repertorio, el madrileño gana su servicio y queda a un game de llevarse el primer punto de la serie ante Alejandro Tabilo.

¡Tabilo vuelve a resistir!

Jano saca adelante su servicio y mantiene viva la llama en el tercer set. Ahora tendrá una nueva oportunidad de quebrar.

¡Soberbio Mérida!

Tabilo no logra salir del pozo y Mérida lo deja en cero en el sexto game del tercer set.

¡Salva Tabilo!

Con empuje y oficio, Jano logra sacar adelante su servicio y pone el marcador 2-3 en el tercer set.

¡Ratifica Mérida!

El español se aprovecha del bajón anímico de Tabilo y ratifica el quiebre en el tercer set: 3-1 el marcador.

¡Y ahora vuelve a quebrar Mérida!

Ahora es Tabilo quien no sale del pozo y Mérida logra otro quiebre en el tercer juego del último set. Se pone cuesta arriba el partido.

¡Game para Mérida!

El español va encontrando los golpes y con un juego soberbio, lograr igualar el tercer set.

¡Arranca el tercer set y tremendo juego para Tabilo!

Mucho trabajo le costó al chileno llevarse el primer juego del tercer set. Jano levantó un punto de quiebre y logró soportar la presión para ponerse 1-0 en el set definitivo.

El punto de Mérida para llevarse el set

¡Set para Mérida!

Cuando no tenía por dónde, en largos pasajes del segundo set, Daniel Mérida aprovecha la falta de finiquito de Tabilo para sorprender y llevarse por 6-3 el segundo set.

¡Y le quebraron a Tabilo!

Jano desaprovechó buenas oportunidades con su zurda y tras dos errores no forzados, Mérida logra el quiebre de servicio en un momento decisivo del segundo set.

¡Y no sale el quiebre!

Pese al total disconformidad con su juego, el español logra ganar el game, aprovechando los errores de Tabilo, y se pone 4-3 en el segundo set.

¡Perfecto Tabilo!

El zurdo dejó en cero al español en el sexto juego y ahora el set está 3-3 ¿Se viene el break?

¡Arriba Mérida!

El español logra sacar adelante su servicio y pone el marcador 3-2... Jano cometió un error en la devolución que terminó sentenciando el game.

¡Tabilo empareja el score!

Tabilo se mantiene firme y sólido, ante un español que no le encuentra la vuelta al partido. El set está 2-2, ¡Vamos por ese quiebre Jano!

¡Juego para un disconforme Mérida!

El español gana su servicio pero se le nota muy ofuscado con su juego. Veremos si Tabilo lo aprovecha para volver a quebrarle el servicio.

¡Juego para Tabilo!

Costó pero salió. Tabilo logra mantener su servicio y pone el marcador 1-1 en el segundo set.

Arranca el segundo set y juego para Mérida

Con mucha tensión, el español logra imponerse en el primer juego del segundo set.

El punto con que Tabilo ganó el set

¡Linda serie en el Nacional!

¡SET PARA CHILE!

Costó pero salió. Alejandro Tabilo se hizo fuerte con su servicio y aprovechó los errores del español para llevarse la manga por 7-5 en 54 minutos.

¡Iba a caer y cayó...!

Con un espectacular nivel de tenis, Alejandro Tabilo logró quebrarle el servicio a Daniel Mérida y tras 51 minutos de partido, Jano viene a servir por el set.

¡Palo y palo... y game para Jano!

Tabilo vuelve a mostrar un juego sólido desde el fondo de la cancha y con su servicio pone 5-5 el score en 47 minutos de juego.

Juego para Mérida, pero ¡qué tenis Dios!

En un juego vibrante, donde Tabilo tuvo dos pelotas de quiebre, el español jugó al límite y salvó su servicio tras varias ventajas. Mérida se impone en 43 minutos de partido.

¡Enorme Tabilo!

El zurdo salva dos puntos de partido y tras un extenso juego, logra igualar 4-4 el primer set.

¡En cero Tabilo!

Daniel Mérida aprovecha los errores de 'Jano' y con un juego sólido lo dejó en cero para poner 4-3 el primer set.

¡Sobrevive Tabilo!

En el juego más largo del partido hasta ahora, Tabilo sobrevive a un punto de quiebre y a la presión, para lograr poner el marcador 3-3.

¡Aguanta Mérida!

Cada vez mejor Tabilo, quien tuvo un punto de quiebre con el servicio de Mérida. Sin embargo el madrileño aguantó la presión y se llevó su servicio.

Tabilo no se despeina

Otro juego sólido del nacido en Toronto para poner 2-2 las cosas en la primera manga.

Otro game para Mérida

Tabilo arriesgó y buscó al español que volvió a mostrarse sólido con su servicio.

Lo empareja Tabilo

Pese a algunos errores no forzados, Jano se lleva su game y pone 1-1 el primer set.

Primer juego para Mérida

Pocos minutos le bastaron al madrileño para ganar su servicio y ponerse 1-0 arriba en el primer set.

¡COMENZÓ LA SERIE!

Daniel Mérida al servicio y ya arranca la Copa Davis entre Chile y España.

¡Todo listo!

Alejandro Tabilo ganó el sorteo ante Daniel Mérida y eligió recibir. En minutos arranca la serie entre Chile y España por el Grupo I Mundial de Copa Davis.

¡Equipos a la cancha!

Ya están ambos equipos en la pista del Court Anita Lizana del Parque Estadio Nacional ¡Se vienen los himnos patrios!

El equipo de David Ferrer

El equipo español de Copa Davis, comandado por David Ferrer llegó al Nacional con Rafael Jódar (14°), Daniel Mérida (31°) y Martín Landaluce (62°), mientras que Jaume Munar y Pedro Martínez serán las cartas para el dobles.

El equipo de Massú

El equipo capitaneado por Nicolás Massú contará con Alejandro Tabilo (28°), Cristian Garin (133°), Tomás Barrios (139°) y Matías Soto (237°).

¡Ya pelotea Tabilo en el Court Anita Lizana!

Arrancamos la previa de Copa Davis

Buenas tardes amigas y amigos de Bolavip Chile, comenzamos la previa de la serie de Copa Davis entre Chile y España. El primer punto de la serie lo comenzará Alejandro Tabilo vs. Daniel Mérida desde las 13:00 horas.

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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