Mal arranque para Chile en Copa Davis. La escuadra capitaneada por Nicolás Massú cayó en el primer punto de la serie tras la dura caída de Alejandro Tabilo ante Daniel Mérida por 7-5, 3-6 y 3-6 en casi 2 horas y 15 minutos de partido.
Si bien el chileno se llevó el primer set con un juego soberbio, fue en la segunda manga donde el europeo logró salir un bajó anímico para quebrarle el servicio y llevarse la manga por 6-3.
En el tercer y último capítulo, Tabilo no logró encontrar sus mejores golpes y por largos pasajes se le vio muy contratariado con su juego. Así, Mérida quebró en el tercer y noveno game para llevarse el set y el partido.
Ahora, tras la derrota del número uno de Chile, será el turno del segundo singlista Cristian Garín, quien enfrentará a eso de las 16:00 horas al español Rafael Jodar, número 14 del mundo.
El domingo, en tanto, la serie se reanudará a las 12:00 horas con el encuentro de dobles y posteriormente se disputarán dos singles más en caso de ser necesarios para definir la serie.
La serie tendrá un premio importante, ya que el ganador conseguirá un lugar en las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en Bologna. Por ello, Chile buscará aprovechar la localía y el apoyo de su público para avanzar en esta instancia.
Marcador EN VIVO Tabilo vs. Mérida
Alejandro Tabilo (CHI) *
7
3
3
Daniel Mérida (ESP)
5
6
6
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¡Partido para Mérida!
El español quebró el servicio en el noveno juego y Chile pierde el primer punto de la serie ante España.
¡Imparable Mérida!
Con dos ace en su repertorio, el madrileño gana su servicio y queda a un game de llevarse el primer punto de la serie ante Alejandro Tabilo.
¡Tabilo vuelve a resistir!
Jano saca adelante su servicio y mantiene viva la llama en el tercer set. Ahora tendrá una nueva oportunidad de quebrar.
¡Soberbio Mérida!
Tabilo no logra salir del pozo y Mérida lo deja en cero en el sexto game del tercer set.
¡Salva Tabilo!
Con empuje y oficio, Jano logra sacar adelante su servicio y pone el marcador 2-3 en el tercer set.
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¡Ratifica Mérida!
El español se aprovecha del bajón anímico de Tabilo y ratifica el quiebre en el tercer set: 3-1 el marcador.
¡Y ahora vuelve a quebrar Mérida!
Ahora es Tabilo quien no sale del pozo y Mérida logra otro quiebre en el tercer juego del último set. Se pone cuesta arriba el partido.
¡Game para Mérida!
El español va encontrando los golpes y con un juego soberbio, lograr igualar el tercer set.
¡Arranca el tercer set y tremendo juego para Tabilo!
Mucho trabajo le costó al chileno llevarse el primer juego del tercer set. Jano levantó un punto de quiebre y logró soportar la presión para ponerse 1-0 en el set definitivo.
Costó pero salió. Alejandro Tabilo se hizo fuerte con su servicio y aprovechó los errores del español para llevarse la manga por 7-5 en 54 minutos.
¡Iba a caer y cayó...!
Con un espectacular nivel de tenis, Alejandro Tabilo logró quebrarle el servicio a Daniel Mérida y tras 51 minutos de partido, Jano viene a servir por el set.
¡Palo y palo... y game para Jano!
Tabilo vuelve a mostrar un juego sólido desde el fondo de la cancha y con su servicio pone 5-5 el score en 47 minutos de juego.
Juego para Mérida, pero ¡qué tenis Dios!
En un juego vibrante, donde Tabilo tuvo dos pelotas de quiebre, el español jugó al límite y salvó su servicio tras varias ventajas. Mérida se impone en 43 minutos de partido.
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¡Enorme Tabilo!
El zurdo salva dos puntos de partido y tras un extenso juego, logra igualar 4-4 el primer set.
¡En cero Tabilo!
Daniel Mérida aprovecha los errores de 'Jano' y con un juego sólido lo dejó en cero para poner 4-3 el primer set.
¡Sobrevive Tabilo!
En el juego más largo del partido hasta ahora, Tabilo sobrevive a un punto de quiebre y a la presión, para lograr poner el marcador 3-3.
¡Aguanta Mérida!
Cada vez mejor Tabilo, quien tuvo un punto de quiebre con el servicio de Mérida. Sin embargo el madrileño aguantó la presión y se llevó su servicio.
Tabilo no se despeina
Otro juego sólido del nacido en Toronto para poner 2-2 las cosas en la primera manga.
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Otro game para Mérida
Tabilo arriesgó y buscó al español que volvió a mostrarse sólido con su servicio.
Lo empareja Tabilo
Pese a algunos errores no forzados, Jano se lleva su game y pone 1-1 el primer set.
Primer juego para Mérida
Pocos minutos le bastaron al madrileño para ganar su servicio y ponerse 1-0 arriba en el primer set.
¡COMENZÓ LA SERIE!
Daniel Mérida al servicio y ya arranca la Copa Davis entre Chile y España.
¡Todo listo!
Alejandro Tabilo ganó el sorteo ante Daniel Mérida y eligió recibir. En minutos arranca la serie entre Chile y España por el Grupo I Mundial de Copa Davis.
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¡Equipos a la cancha!
Ya están ambos equipos en la pista del Court Anita Lizana del Parque Estadio Nacional ¡Se vienen los himnos patrios!
El equipo de David Ferrer
El equipo español de Copa Davis, comandado por David Ferrer llegó al Nacional con Rafael Jódar (14°), Daniel Mérida (31°) y Martín Landaluce (62°), mientras que Jaume Munar y Pedro Martínez serán las cartas para el dobles.
El equipo de Massú
El equipo capitaneado por Nicolás Massú contará con Alejandro Tabilo (28°), Cristian Garin (133°), Tomás Barrios (139°) y Matías Soto (237°).
¡Ya pelotea Tabilo en el Court Anita Lizana!
Arrancamos la previa de Copa Davis
Buenas tardes amigas y amigos de Bolavip Chile, comenzamos la previa de la serie de Copa Davis entre Chile y España. El primer punto de la serie lo comenzará Alejandro Tabilo vs. Daniel Mérida desde las 13:00 horas.
Periodista con más de 12 años de trayectoria en medios de comunicación. Inició su camino profesional en Deportes El Mercurio y luego pasó por El Gráfico Chile, Publimetro y Deportes 13, donde se desempeñó como editor digital. Actualmente es redactor en Bolavip Chile, aportando su experiencia en cobertura deportiva y contenidos para plataformas online.