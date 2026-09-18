El arquero que pertenece a Colo Colo y está a préstamo en Argentinos Juniors, se refirió a su futuro en medio de los rumores.

En Colo Colo desde algunas semanas que están trabajando en la conformación del plantel para la temporada 2027, donde es casi seguro que volverán a la Copa Libertadores.

Entre lo que deben resolver para el próximo año, es quién será el primer arquero, pues Vozinha tiene contrato hasta diciembre, con la posibilidad de extender su vínculo por una temporada más.

Pero todo dependería también de lo que suceda con Brayan Cortés, el portero que está a préstamo en Argentinos Juniors y que tiene contrato vigente con el Cacique hasta fines de 2027.

El Indio está cedido hasta el cierre de la temporada 2026, con una opción de compra de 500 mil dólares por el 80% del pase.

El deseo de Brayan Cortés

Y en medio de todas las dudas respecto a su futuro, el propio Cortés salió a decir qué es lo que desea, donde sorprendió a todos indicando que quiere quedarse en el elenco de La Paternal.

“Sí, sí, obvio, obvio. Me lo han preguntado mucho también, y soy poco de hablar con la prensa, pero cuando me preguntan los más cercanos, yo quiero seguir”, confesó el iquiqueño en entrevista con Me Gusta Más Argentinos.

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A lo que agregó: “Me siento muy feliz acá, siento que las cosas han salido bien. Mi familia más que nada está muy contenta, se han adaptado bien los chicos, mi señora, entonces vamos a ver que pasa”.

En la instancia con el medio partidario, el golero de 31 años, que volvió a ser convocado a la Selección Chilena, insistió en que quiere continuar en el Bicho Colorado.

“Yo creo que hay que ir paso a paso, todavía quedan partidos por delante, estas instancias son muy importantes para nosotros que van a marcar mucho. Entonces yo creo que vamos a ir paso a paso y ojalá Dios quiera que nos quedemos acá”, completó.