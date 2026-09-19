La dirigencia de Montevideo City Torque teme por el adiós de su figura. Está a préstamo hasta el 31 de diciembre.

Colo Colo tiene un caso en incertidumbre para el siguiente mercado de fichajes. El conjunto de Macul tendrá que determinar qué hará con el futuro de Salomón Rodríguez. ¿Por qué?

Si bien está a préstamo con opción de compra en Montevideo City Torque, la directiva del elenco uruguayo advierte que su continuidad se ve lejana. Ha llamado la atención desde distintas latitudes.

Así lo manifestó el director general de tal escuadra, Javier Nóblega, en conversación con Radio ADN. Tras ser consultado sobre la eventual permanencia del delantero, el funcionario charrúa dejó un potente mensaje.

“Sabemos que Salomón es un jugador que cualquier club de Sudamérica lo quisiera tener, pero la temporada tan buena que tuvo le va a permitir la apertura de mercados en muchos lados“, comenzó indicando.

Sobre la misma línea, agregó: “No solo en Sudamérica, sino que también en Europa. Para nosotros, retenerlo va a ser muy difícil (…) La categoría que tiene Salomón para definir en el área pocas veces la vi en este club”.

Salomón Rodríguez pertenece a Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Colo Colo debe decidir el futuro de Salomón Rodríguez

Finalmente, el dirigente en cuestión reflexionó sobre el atacante de 26 años. Tras arribar a la institución uruguaya, se convirtió en una pieza fundamental en certámenes locales e internacionales.

“Tener a Salomón para nosotros es un privilegio. Ahora, en lo que pensamos es en disfrutarlo por los próximos tres meses que todavía tenemos por delante“, concluyó.