DT del Crystal Palace lanza potente mensaje y Darío Osorio pone atención: “Por eso necesitan…”

El jugador nacional, Darío Osorio no ha podido sumar minutos en los últimos partidos del Crystal Palace, algo que preocupa sin duda a los hinchas nacionales y el mismo jugador, quien tras su primera titularidad, no ha vuelto a ser considerado en el equipo.

En las últimas horas, el entrenador del Crystal Palace, Pierre Sage habló en conferencia de prensa y dejó un importante mensaje a sus dirigidos, puntualmente los chicos jóvenes, en la que los llamó a tener paciencia si no ven los minutos que ellos esperan.

“He representado a algunos jugadores talentosos como Rayan Cherki y sé que a veces necesitan este tipo de cosas (no asegurarles minutos)”, partió señalando Sage.

Sosteniendo su explicación, el estratega francés explica que para un futbolista no le basta solamente ser bueno, ya que tiene que trabajar para ser muy bueno y que esto sin duda se va trabajando con mucha paciencia para seguir creciendo.

Osorio deberá trabajar para tener oportunidades | Foto: Instagram

“Porque cuando eres bueno, no es suficiente, hay que ser muy bueno y es un proceso diario, tienen que entenderlo”, declaró.

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Concluyendo, Sage deja un importante mensaje a los jóvenes, en la que Darío Osorio podría entrar dentro de este grupo de jugadores, en la que deben confiar en el proceso y reforzarse de muy buena forma en todos los aspectos para ser grandes jugadores.

“Tienen que afrontarlo porque son jóvenes y la mejora es un proceso continuo, por eso necesitan resistencia y especialmente resistencia mental”, cerró.