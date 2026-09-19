Santiago Wanderers cae de pie ante Real Madrid con un arbitraje escandaloso

Con un escandaloso y polémico arbitraje, Santiago Wanderers cayó 3-1 ante Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental Sub 20 que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu y donde los Caturros sufrieron tres expulsiones y siete amarillas por parte del juez polaco Damian Sylwestrzak.
Los merengues llegaron al triunfo gracias a los goles de Daniel Yáñez de tiro libre, Fran Santamaría quien definió bajo el arco y Roberto Martín en el último minuto, sellaron el título para los merengues, ante un elenco porteño que llegó al empate transitorio tras golazo de Christian Silva en el arranque del segundo tiempo.
Silva marcó el empate transitorio para los porteños (Photosport).
Los Caturros pecaron del juego brusco en los primeros minutos. Los porteños sufrieron la expulsión de Alexander Dubó a los 28 minutos por un planchazo y luego acumularon tarjetas amarillas.
En el segundo lapso, el Decano cambió el chip, llegó al empate y le jugó de igual a igual a los españoles, sin embargo el partido se le escapó de las manos al juez polaco, estudiante de teología, quien no tuvo reparos en expulsar a Christopher Valenzuela tras un choque de cabezas y a Denilson San Martín por una dudosa infracción.
Sin embargo más allá del polémico arbitraje, quedará la conformidad de que Santiago Wanderers le compitió de igual a igual durante largos pasajes del partido a uno de los clubes más grandes del mundo.
Así vivimos la final de la Copa Intercontinental Sub 20
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¡Real Madrid campeón con ESCÁNDALO!
Con un arbitraje polémico, Santiago Wanderers cayó de forma heroica y de pie ante la potencia mundial Real Madrid. Fue 3-1 para los merengues en la final de la Copa Intercontinental Sub 20.
¡Y cayó el 3-1!
Aparece el tercero del Real Madrid con un colocado remate en el área y se acaba la escandalosa final. ¡Papelón arbitral!
¡YA ES ESCÁNDALO! Tercera roja para Wanderers.
¡PAPELÓN TOTAL DE Damian Sylwestrzak! Ahora el juez le muestra la tercera roja a los Caturros. Expulsado Denilson San Martín por una falta que solo él vio.
94' ¡ATAJÓOOOO AVELLO!
Soberbio el portero wanderino para contener el remate de Daniel Yáñez. El marcador sigue 2-1 a favor de los merengues.
92' Revisión del VAR y penal para Real Madrid
Tras revisar un leve empujón en el área, el juez cobra penal para los merengues en los descuentos. Hay amarilla para Vicente Vargas.
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90' Se jugarán 8 minutos de descuentos
Tiempo cumplido en el Estadio Santiago Bernabéu y se adicionan 8 minutos de descuento.
88' ¡ROJA PARA WANDERERS!
Increíble decisión del juez polaco, quien expulsa a Christopher Valenzuela tras el choque de cabezas con el defensor merengue. El árbitro le muestra la segunda amarilla y expulsa al al central porteño.
87' Protocolo de conmoción
Choque de cabezas en el área tras lanzamiento de esquina y de inmediato ingresan los médicos de ambos clubes. Quedan ensangrentado un defensor del Real Madrid tras cabezazo con Valenzuela.
85' Amarilla en Wanderers
Tras una serie de empujones en el área, previo a un tiro de esquina caturro, el juez amonesta al zaguero Christopher Valenzuela.
80' Gol del Real Madrid
Arremetida merengue desde la derecha y un centro letal de Fortea que define bajo el arco Fran Santamaría. Real Madrid 2-1 S. Wanderers.
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78' Tres cambios en Santiago Wanderers
Felipe Salinas mueve el tablero: se van Vicente Vargas, Lucas Avendaño y Amaro Silva, quienes son reemplazados por Vicente Lagos, Nicolás Carvacho y Sebastián Vargas
¡Más de 52 espectadores!
Confirman la asistencia de público en el Santiago Bernabéu y es récord absoluto para un partido a nivel Sub 20: ¡52.117 hinchas!
71' Lo tuvo Vargaaaas
Potente remate de Vicente Vargas dentro del área y entre palo y arquero, se salva Real Madrid. Era el 2-1 de Wanderers en el Bernabéu.
64' Cambio en Wanderers
Se va el héroe caturro y autor del empate, Christian Silva quien es reemplazado por Denilson San Martín.
Dos cambios en Real Madrid
Mario Rivas y Sergio Martínez son reemplazados por Robert Martín y Liverto Navascues
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60' ¡LO TUVO WANDERERS!
Christian Silva saca un remate dentro del área y llega a las manos del portero Navarro. Era el gol de la hazaña caturra en el Bernabéu.
59' ¡AVELLOOOO!
Notable el portero caturro que se encuentra con un balón a quemarropa bajo el arco. Era el 2-1 del Real Madrid.
49' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE WANDERERS
Christian Silva roba una pelota en la salida merengue y tras un control de balón define espectacular dentro del área para desatar la locura wanderina en Madrid.
46' ¡Arranca el segundo tiempo!
Real Madrid y Santiago Wanderers ya juegan la segunda mitad en el Estadio Santiago Bernabéu por la final de la Copa Intercontinental Sub 20.
Cambio en el Real Madrid
Álvaro Lezcano ingresa por Diego Aguado. Cambio de laterales izquierdo en el elenco merengue.
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45'+2 ¡Final del primer tiempo!
Tras un complicadísimo primer tiempo para los Caturros, donde Alexander Dubó se fue expulsado, ambos equipos se van al descanso en el Estadio Santiago Bernabéu.
45' Se jugarán dos minutos más
Se cumple el tiempo reglamentario y el juez adiciona dos minutos de tiempo de recuperación. Real Madrid lo gana por 1-0 a Santiago Wanderers.
42' Primera llegada Caturra
Gran recuperación de los Caturros en la salida que termina con un débil remate de Vicente Vargas a las manos del portero merengue.
36' ¡Notable Avello!
Tremendo achique del arquero wanderino Fabiano Avello para evitar el 2-0 del Real Madrid.
34' Otra amarilla en los Caturros
Totalmente descontrolado el conjunto porteño. Ahora Vicente Vargas recibe la amarilla tras infracción en ataque y luego lanzar un duro insulto al futbolista madrileño.
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33' Cambio en S. Wanderers
Ignacio Flores es el sacrificado por el técnico Felipe Salinas, quien es reemplazado por Sebastián Jaramillo, para cubrir la banda tras la expulsión de Alexander Dubó.
32' Otra amarilla más en Wanderers
Dura infracción de Cristóbal Villarroel contra el autor del gol, Daniel Yáñez y el árbitro le muestra la tarjeta amarilla.
29' GOL DEL REAL MADRID
Impecable tiro libre de Daniel Yáñez quien tras la expulsión de Alexander Dubó clava un inatajable remate para el arquero Fabiano Avello. Es el 1-0 para el Real Madrid.
25' Tarjeta roja en Wanderers
Alexander Dubó recibe la tarjeta roja por un duro planchazo. Los wanderinos se quedan con uno menos.
20' ¡Vuelve a calentarse el partido!
Amaro Silva no reacciona bien ante una infracción de Alexis Ciria y los ánimos vuelven a calentarse en el Bernabéu. El juez decide amonestar a ambos jugadores.
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15' ¡Se calientan los ánimos!
Una infracción de Vicente Vargas genera una inmediata trifulca entre jugadores de ambos equipos. El juez debe recriminar a los porteños tras algunos empujones.
10' Derechazo desviado
Buena combinación de toques en el elenco madridista que termina con un tibio y desviado remate de Sergio Martínez.
7' Domina el Madrid
Primeros minutos y es el equipo merengue el que domina las acciones en el Bernabéu, sin embargo todavía no lograr romper el férreo muro wanderino. El equipo de Salinas apuesta a la salida de contragolpe.
1' Primera aproximación
Balón en profundidad para los merengues y atento estuvo Amaro Silva en la cobertura caturra.
1' ¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Santiago Wanderers y Real Madrid ya juegan en el Bernabéu por la final de la Copa Intercontinental Sub 20.
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¡Equipos a la cancha!
Real Madrid y Santiago Wanderers ya están en la cancha del estadio Santiago Bernabéu por la final de la Copa Intercontinental Sub 20.
¡Formación del Real Madrid!
Real Madrid formará con Javi Navarro en portería, JesúsFortea, Joan Martines, Rivas y Aguado en defensa; Sergio Martínez, Jorge Cestero, Carlos Diez en mediocampo; Yáñez, Yeremiah y Alexis Ciria en delantera.
¡Formación Caturra!
Así forma Santiago Wanderers en Madrid: Fabiano Avello en el arco; Amaro Silva, Christopher Valenzuela, Benjamín Adasme y Alexander Dubó en defensa; Cristóbal Villarroel, Lucas Avendaño, Cristóbal Ponce en mediocampo; Ignacio Flores,Christian Silva y Vicente Vargas en delantera.
Periodista con más de 12 años de trayectoria en medios de comunicación. Inició su camino profesional en Deportes El Mercurio y luego pasó por El Gráfico Chile, Publimetro y Deportes 13, donde se desempeñó como editor digital. Actualmente es redactor en Bolavip Chile, aportando su experiencia en cobertura deportiva y contenidos para plataformas online.