Charles Aránguiz preocupa al cuerpo médico y puede quedar al margen de la visita a Everton de Viña del Mar por Copa Chile.

Universidad de Chile retornó a los trabajos en el CDA y deposita su atención en la visita a Everton por Copa Chile. El conjunto estudiantil quiere una victoria en el compromiso de ida por los octavos de final.

Sin embargo, el cuerpo médico del elenco universitario teme por una de sus principales figuras. ¿La razón? No ha logrado superar sus complicaciones físicas y está en duda contra el cuadro viñamarino: él es Charles Aránguiz.

Según informa Emisora Bullanguera, el mediocampista aún está en proceso de recuperación y genera incertidumbre para el enfrentamiento de este jueves 24 de septiembre en el Estadio Sausalito.

“Restaba conocer la evolución de Charles Aránguiz, quien no estuvo en el duelo ante La Serena por lesión, aunque ahora hay novedades“, comenzó señalando el medio partidario.

Sobre la misma línea, instaló la preocupación y agregó: “El Príncipe y capitán de los azules, se ha mantenido entrenando en diferenciado, por lo que es duda ante los ruleteros“.

Charles Aránguiz tiene en suspenso a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile sufre vs. Everton

Cabe consignar que el staff de Fernando Gago tendrá que suplir otras ausencias ya confirmadas: Marcelo Morales, Agustín Arce y Bianneider Tamayo están fuera por la fecha FIFA. En tanto, Lucas Barrera y Elías Rojas siguen en rehabilitación.

Duras bajas para Universidad de Chile, que tendrá que analizar el caso Charles Aránguiz. Tal encuentro contra Everton está pactado para el jueves 24 de septiembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Sausalito.