Qué necesita la Selección Chilena para clasificar a semifinales de los Odesur 2026

La Roja se medirá contra Colombia en el último partido de la fase de grupos del certamen continental. ¿Qué le sirve?

La Selección Chilena dará la vida en la última fecha del grupo A de los Juegos Odesur 2026. En aquel enfrentamiento, el combinado nacional se topará contra Colombia en el Estadio Marcelo Bielsa.

¿Qué le sirve a La Roja para alcanzar las semifinales? En la previa, todo los participantes de su tabla tienen tres puntos (y solo clasifican los dos mejores), lo que despierta altas expectativas sobre la jornada decisiva.

Para Chile, solo hay un escenario que le entrega boletos sí o sí rumbo a la siguiente fase del torneo: conseguir una victoria. Con ello, el equipo de Sebastián Miranda sumaría seis unidades y avanzaría.

En tanto, en caso de un empate, La Roja tendría que esperar lo que pase entre Perú y Panamá. Si hay una igualdad o triunfo peruano, Chile seguiría en competencia, pero quedaría fuera si el éxito es panameño.

Y, finalmente, hay que consignar que la Selección Chilena será eliminada de ser superada por Colombia. Por ello, el compromiso entre ambas escuadras toma un rol protagónico en el certamen.

La Selección Chilena quiere avanzar en los Juegos Odesur. (Foto: La Roja)

Publicidad

¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Colombia?

Tal encuentro está programado para este domingo 20 de septiembre. Se jugará desde las 10:00 horas de Chile en el Estadio Marcelo Bielsa.

La tabla de posiciones del grupo A de los Juegos Odesur 2026