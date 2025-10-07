Se acabó la espera y esta noche La Roja Sub 20 tendrá que enfrentar a México por los octavos de final del Mundial Sub 20, compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

En el papel, Chile no es favorito ante los norteamericanos. México terminó segundo en su grupo junto a Brasil, España y Marruecos, mientras que la Selección Chilena remató en el mismo lugar, pero ante Nueva Zelanda, Egipto y Japón.

La Inteligencia Artificial, en esta ocasión, también les da el favoritismo a los mexicanos: “Creo que terminará en un empate 1-1 en los 90 minutos, forzando la prórroga. México tiene un poco más de cohesión ofensiva y estabilidad defensiva, y las apuestas los ven como favoritos”, analizó Grok, la IA de X.

La IA deja en el camino a Chile. | Foto: Photosport

Pese a que les entrega la venia a los norteamericanos, Grok apunta un factor que podría desequilibrar la balanza a favor de Nicolás Córdova y sus dirigidos: “El factor local y la presión de la afición chilena podrían equilibrar las cosas”.

En el cierre, el pronóstico final: “Mi predicción final es que México es el que avanza a los cuartos de final, pero de una manera bien dramática: después de un empate 1-1 en los 90 minutos, se define en la prórroga donde México aprovecha su mayor experiencia en duelos de eliminación directa y anota el gol de la victoria en los últimos minutos”.

Ahora, será trabajo de Nicolás Córdova y La Roja de torcer el destino y dar el gran golpe de la jornada en el Mundial Sub 20 para meterse de lleno en la ronda de los 8 mejores del mundo en esta categoría.

Así se juega el Mundial este martes 7 de octubre

La jornada de este martes 7 de octubre se abrirá a las 4:30 de la tarde en Valparaíso con el duelo entre Ucrania y España y terminará con el duelo entre Chile y México en el mismo recinto a las 8 de la noche.