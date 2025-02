Chile goleó por 6-1 a Panamá en el Estadio Nacional en un partido amistoso. En la instancia ambas selecciones presentaron equipos mayoritariamente con jugadores del medio local, en el caso de la Roja con totalidad de futbolistas que milita en el fútbol chileno.

Dos youtubers panameños no se tomaron muy bien el resultado. De hecho, el comunicador Gilberto Alvarado Morant confesó que recibió varios mensajes de chilenos y advirtió que la Roja no irá a la Copa del Mundo.

“Yo quiero hablarle a ustedes chilenos. Les quiero decir algo, porque ya recibí sus mensajes, me descargaron el teléfono, ustedes no van para el Mundial, Chile. Ustedes no van para el Mundial. Ustedes lo saben”, dijo en el programa Meketrefes del Deporte.

Después Miguel Latiff advierte que Ricardo Gareca quizás no termina su proceso: “Yo los estoy viendo a todos agrandaditos ¿Ustedes vieron dónde están en la tabla? Yo soy cabeza de serie, no sé ustedes. Sigan con su proceso. Gareca puede que no termina, Thomas (Christhiansen) si que va a terminar”.

Gilberto Alvarado Morant y Miguel Latiff no ven un buen futuro deportivo para la Selección Chilena. (Foto: Meketrefes del Deporte)

¿Cómo va Chile en las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026?

La Roja va penúltima de la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026. Chile registra nueve puntos en 12 encuentros disputados.

Los dirigidos por Ricardo Gareca mostraron una mejoría en la última doble fecha con un empate 0-0 frente a Perú en Lima y un triunfo por 4-2 frente a Venezuela en Santiago. Ahora vencieron por 6-1 a Panamá, en un encuentro donde pudieron mostrarse los jugadores del medio local.