El tenis mundial ya palpita la nueva era de Carlos Alcaraz. Con apenas 22 años, el español alcanzó un registro histórico tras vencer a Jannik Sinner en la final del US Open 2025, donde el español recuperó el número 1 del ranking ATP, y de paso se llevó una bolsa de 5 millones de dólares.

Con el título en Flushing Meadows, el nacido en El Palmar rompió un récord que ni Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic: este domingo, Alcaraz se convirtió en el primer jugador en la historia que conquista al menos dos títulos de Grand Slam en cada una de las tres superficies reglamentadas (arcilla, césped y cemento) antes de cumplir los 23 años.

La hazaña se consumó tras su coronación en el US Open (2022 y 2025). A esa gesta se suman los títulos obtenidos en Roland Garros (2024 y 2025) y en Wimbledon (2023 y 2024), que completan una vitrina de trofeos que lo instala de lleno en el debate de las grandes leyendas del tenis.

Carlos Alcaraz derrotó en cuatro sets a Jannik Sinner en la final del US Open (Getty Images).

Hasta ahora, ninguna de las máximas figuras del ‘Big 3’ había alcanzado semejante registro a tan temprana edad. Nadal dominó en arcilla, Federer en césped y Djokovic en cemento, pero ninguno logró multiplicar títulos en todas las superficies con tanta juventud como el murciano.

Con este impresionante dato, qué duda cabe que el español consolida su imagen como heredero natural de la hegemonía que marcó al tenis en las últimas dos décadas. Con toda una carrera por delante, pareciera que Alcaraz no tiene techo.

El ranking ATP tras la final de US Open