La temporada 2025 dejó más dudas que certezas para Nicolás Jarry, quien experimentó un año irregular marcado por lesiones, retrocesos en el ranking y un cierre anticipado en octubre. Sin embargo, el chileno ya mira hacia adelante con la convicción de que los profundos cambios que ha hecho en su vida y en su equipo de trabajo pueden impulsarlo de vuelta al nivel que espera recuperar en 2026.

Jarry reconoció que esta temporada lo obligó a detenerse, analizar y modificar aspectos personales y profesionales. “He tenido que replantearme cosas… Tengo más consciencia de mí, más poder de análisis, sin juzgarme tanto”, comentó en primera instancia en diálogo con Radio ADN.

Nicolás Jarry quiere volver con todo este 2026 para recuperar su mejor nivel en el tenis (Foto: Getty)

Pese al tiempo fuera de las canchas, el tenista aseguró que no está aún al cien por ciento físicamente, arrastrando secuelas de su fractura en el codo y de la neuritis vestibular del año pasado. Aun así, confía en que el trabajo de las próximas semanas será decisivo para su recuperación total.

Nico Jarry: una pretemporada adelantada y exigente

El chileno iniciará su pretemporada antes que la mayoría del circuito, buscando probar cargas, detectar dolores y ajustar su físico: “Seré de los primeros en iniciar la pretemporada… es lo que necesito para ver si aparecen molestias”, afirmó. Este período incluirá también un tratamiento vestibular que no había podido realizar durante el año competitivo.

El espigado tenista nacional tendrá ocho semanas de trabajo continuo, un lujo poco común para los jugadores que suelen empalmar temporadas. El objetivo es claro: convertir este proceso en un punto de inflexión que le permita llegar a Australia no solo recuperado, sino potenciado.

Australia como gran meta inicial para Nicolás Jarry

Aun sin definir completamente su calendario, el número cuatro de Chile tiene una certeza. Y es que quiere llegar de la mejor forma posible al inicio del 2026: “Voy a llegar bien a Australia. El objetivo es empezar la pretemporada al máximo para llegar al 110%”.

El exnúmero 1 de Chile sabe que su mejor versión aún está por reaparecer, y confía en que este período de reconstrucción—mental, física y deportiva—lo pondrá nuevamente en la pelea dentro del circuito ATP.

La familia como pilar en su regreso

El tenista también destacó el impacto positivo de su reciente paternidad: “Celeste se ha portado increíble… estamos súper contentos”. dijo sobre su tercera hija. Lejos de complicarlo, la llegada de su bebé ha reforzado el equilibrio emocional que quiere mantener.

La familia seguirá viajando con él durante los torneos, algo que considera una inversión en bienestar y estabilidad: “La familia es fundamental. Viajar con ellos es algo que necesito y que me hace bien”, aseguró.

Con claridad mental, un plan físico riguroso y una estructura personal que lo acompaña, la “Torre” se proyecta hacia el 2026 decidido a recuperar su lugar en la élite del tenis mundial.

DATOS CLAVE

El tenista chileno Nicolás Jarry tuvo una temporada 2025 irregular con lesiones y retrocesos en el ranking, finalizando su año en octubre.

Nicolás Jarry será de los primeros en iniciar la pretemporada con ocho semanas de trabajo, buscando llegar al 110% a Australia 2026.