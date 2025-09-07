Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open 2025 tras vencer a Jannik Sinner en cuatro sets, con parciales de 6-2, 6-3, 1-6 y 6-4, en otra final épica de Grand Slam. Con este triunfo, el español asumirá desde este lunes el puesto número 1 del ranking ATP, arrebatándole el liderato precisamente al tenista italiano.

Con el triunfo en Flushing Meadows, el tenista nacido en El Palmar (Murcia, España) no sólo conquistó la cima del tenis mundial después de dos años, sino que también se embolsó un millonario premio en dólares, la recompensa individual más alta jamás entregada en un Grand Slam.

Carlos Alcaraz vuelve a ser el número 1 del mundo (Getty Images).

Tras superar a Sinner en 2 horas y 44 minutos, Alcaraz se convirtió en el primer tenista en la historia en adjudicarse una jugosa bolsa de 5 millones de dólares, mientras que el italiano, como subcampeón se embolsó la suma de US$2,5 millones.

De esta forma el ‘prize money’ del nuevo número uno del escalafón mundial alcanza los US$53,4 millones de la divisa norteamericana, mientras que el nacido en San Candido, quien lideró el ranking durante 65 semanas, acumula premios que alcanzan los 49 millones de dólares.

Con el trofeo levantado en la pista del Arthur Ashe, Alcaraz ya lidera 5-1 el historial en finales de Grand Slam. La única derrota del español fue este año en Wimbledon precisamente ante el italiano.