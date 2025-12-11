El tenista francés Quentin Folliot se convirtió en protagonista de una de las sanciones más severas que recuerda el tenis mundial. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) anunció una suspensión de 20 años para el jugador de 26 años, tras determinar su participación sistemática en una red de amaño de partidos.

Folliot, cuyo mejor ranking ATP fue el puesto 488 en 2022, fue declarado culpable de 27 violaciones al Programa Anticorrupción del Tenis. Entre ellas destacan manipulación de resultados, aceptación de pagos para influir en su rendimiento, soborno a otros jugadores, entrega de información privilegiada, conspiración para cometer actos corruptos, obstrucción a la investigación y destrucción de evidencia.

Quentin Folliot fue sancionado por 20 años de suspensión (Facebook).

En el fallo, el Oficial de Audiencias Anticorrupción detalló que Folliot era “un vector para un sindicato criminal más amplio, que recluta activamente a otros jugadores e intenta incrustar la corrupción más profundamente en los circuitos profesionales”.

Además de la extensa suspensión, la ITIA impuso una multa de 70 mil dólares y la obligación de devolver más de 44 mil dólares recibidos en el marco de actividades ilegales.

Durante el periodo de castigo, el francés tendrá prohibido competir, entrenar o asistir a cualquier torneo o evento oficial bajo el alero de la ATP, ITF, WTA o federaciones asociadas.

La drástica decisión marca uno de los episodios más graves de corrupción dentro del circuito, elevando nuevamente las alarmas sobre el amaño de partidos en categorías menores y en torneos con menor fiscalización.

