Carlos Alcaraz derrotó en cuatro sets 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 a Jannik Sinner en la final del US Open 2025 y volvió a conquistar el número 1 del ranking ATP tras 65 semanas de dominio del italiano. El tenista español además se embolsó 5 millones de dólares, la bolsa de premios más grande entregada en un Grand Slam.

En el estadio Arthur Ashe, el tenista español dominó de principio a fin, salvó un quiebre en el segundo set que le permitió al italiano llevarse la manga por 6-3. Así, el nacido en El Palmar se adjudicó el tercer enfrentamiento entre ambos en finales de Grand Slam este año: Roland Garros fue para Alcaraz y Wimbledon para Sinner.

Con el título en Flushing Meadows, el español recuperó el liderato del ranking ATP tras perderlo el 10 de septiembre de 2023. En total, fueron 65 las semanas donde el nacido en San Candid dominó el escalafón mundial. El otro movimiento fuerte será el de Novak Djokovic, quien tras alcanzar las semifinales en Nueva York, este lunes amanecerá en el cuarto lugar.

Además del número 1 del ranking, Alcaraz festeja otro logro: conquistó el sexto título de Grand Slam en su carrera, donde el gran pendiente es el Australian Open. En total suma 23 trofeos en su carrera, donde 7 los alcanzó este año (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen’s, Cincinnati y US Open).

Carlos Alcaraz ganó el US Open y recuperó la cima del tenis mundial (Getty Images).

El ranking ATP tras la final de US Open