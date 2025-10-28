Tras la realización del Mundial Sub 20 de fútbol y del campeonato mundial de ciclismo, ahora otro tremendo evento de nivel planetario aterrizará en nuestro país en los próximos días. Se trata de la Copa Davis Junior (selecciones sub-16) y de la Billie Jean King Cup Junior en categoría damas que se realizará entre el 3 y 9 de noviembre en el Parque Estadio Nacional.

Un total de 23 países y más de 250 partidos darán vida a un torneo que recientemente ha sido cuna de importantes estrellas que hoy brillan en el circuito profesional, como Carlos Alcaraz, Andrey Rublev, Alex De Miniaur, Felix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov en varones, mientras que en damas Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Sofía Kenin, Iga Swiatek, y Elena Rybakina supieron brillar con tinta propia.

Un torneo que en su versión del 2001 vio a Chile coronarse campeón del mundo con un equipo integrado por Jorge Aguilar, Guillermo Hormazábal y Carlos Ríos. En este 2025, el elenco nacional en varones estará integrado por Antonio Blanco, Benjamín Pérez y Simón Flores, y en damas Catalina Porre, Paula Gutiérrez e Isidora Lisboa.

Ambos torneos son organizados por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Federación de Tenis de Chile (Fetech).

Benjamín Pérez, la promesa del tenis chileno, ya sumó su primer punto ATP (Mega).

“Chile está preparado…”

El presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, aseguró que “recibir las finales mundiales juveniles de la Billie Jean King Cup y la Davis Cup es un hito para la Federación. Demuestra que Chile está preparado para albergar eventos de primer nivel” .

“Este logro se obtiene por segunda vez en la historia del tenis chileno: la versión anterior fue en 2001, cuando nuestro país fue campeón con Jorge Aguilar, Guillermo Hormazábal ty Carlos Ríos. Queremos que sea una verdadera fiesta del tenis, tanto para los equipos como para el público”, reconoció.

¿Dónde ver en streaming el ‘Mundial’ juvenil de tenis?

En Chile, todos los encuentros y contenido exclusivo se podrán disfrutar en Mega GO, mientras que los espectadores internacionales podrán seguir la transmisión completa a través del Membership de Mega Oficial en YouTube.