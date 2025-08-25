Tras la temprana eliminación de Nicolás Jarry del US Open, ahora será el turno del segundo chileno en competencia en el cuadro principal: Alejandro Tabilo (122° del ranking ATP). El zurdo hará su estreno este martes en el último Grand Slam del año ante el número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev.

En un 2025 lejos de lo esperado, el chileno nacido en Toronto viene de resultados poco favorables en el circuito. Antes de la cita en Flushing Meadows, Tabilo cayó en la segunda ronda clasificatoria del ATP de Winston Salem.

En tanto, el tenista germano quien también ha atravesado una temporada con altibajos emocionales, viene de caer en la semifinal del Masters 1000 de Cincinnati ante Carlos Alcaraz.

Tabilo y Zverev se verán las caras por segunda vez en el circuito. El único antecedente entre ambos tenistas se registró en semifinales del Masters de Roma en 2024, donde el nacido en Hamburgo superó el chileno canadiense por 1-6, 7-6(4) y 6-2.

Alejandro Tabilo y Alexander Zverev se vieron las caras en Roma 2024 (Getty Images).

¿Cuándo juegan Tabilo y Zverev?

Alejandro Tabilo y Alexander Zverev se enfrentarán este martes 26 de agosto en horario prime en el estadio Arthur Ashe, por lo que deberían arrancar jugando a no antes de las 20:10 horas de Chile.

Qué canal transmite EN VIVO

El duelo entre Alejandro Tabilo y Alexander Zverev podrás verlo EN VIVO a través de la señal de ESPN y también por la plataforma de streaming de Disney+.