Pese a que lleva más de tres años retirado, el ex tenista Roger Federer sigue recordando algunos de los momentos más significativos de su carrera. Y esta vez, el suizo confesó cuál sería la final que le gustaría volver a disputar: el US Open 2009, donde cayó ante Juan Martín Del Potro.

Federer no ocultó que aquel duelo en Nueva York es, hasta hoy, una de las derrotas que más le pesan. “Debería haber ganado. En ese momento tuve un dolor en la espalda durante el calentamiento y luego desperdicié muchas chances. Ese fue uno de los partidos que no debería haber perdido. También rompió mi racha en el US Open”, recordó el ex número uno del mundo al medio Tages Anzeiger

Aquella final marcó el fin de una era: Federer buscaba su sexto título consecutivo en Flushing Meadows, pero el argentino sorprendió con un nivel extraordinario y se quedó con el primer Grand Slam de su carrera.

Para Federer, esa tarde de 2009 es la única que volverá a repetir si tuviera la opción, desechando aquella épica y recordada final que perdió ante Rafael Nadal en Wimbledon 2008, cuando el español le ganó casi a oscuras y le arrebató por primera vez el número uno del mundo. “Cada vez que una racha estaba al límite, todo se volvía aún más grande. Pero en Wimbledon de cierto modo debía suceder así. Rafa lo merecía tanto. Por eso después pensé: ‘está bien’. Pero contra del Potro debería haber ganado”, confesó.

Tampoco evocó aquella final de 2019 ante Novak Djokovic en el mismo escenario. cuando desperdició dos puntos de partido. “Sorpresivamente esa no me molestó tanto. No lo sé por qué. Quizás por los chicos. Quizás porque había vencido a Rafa en semifinales. Pero sentí que ya estaba, que había jugado un gran torneo, era una lástima que perdiera y seguí adelante. Lo analicé con total objetividad para mí mismo. En los siguientes días tuve flashbacks ocasionales, pero nunca más después de eso”, aseguró.

NEW YORK – SEPTEMBER 14: (L-R) USTA president Lucy S. Garvin, Roger Federer of Switzerland and Juan Martin Del Potro of Argentina pose with the trophies after the Men’s Singles final on day fifteen of the 2009 U.S. Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 14, 2009 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Del Potro defeated Federer 3-6, 7-6 (7), 4-6, 7-6 (7), 6-2. (Photo by Jared Wickerham/Getty Images)

