El paso del ex número 1 del mundo, Daniil Medvedev (13° del ranking ATP), por el US Open 2025 terminó en un verdadero escándalo. El tenista ruso protagonizó un bochorno pocas veces visto en el circuito al desatar su ira con el juez de silla Greg Allensworth, el público y su rival, Benjamin Bonzi, quien por segunda vez consecutiva venció al moscovita en una primera ronda de un Grand Slam.

Durante el partido, Medvedev descargó su frustración con gestos y palabras que encendieron los ánimos en las gradas del estadio Louis Armstrong, provocando abucheos generalizados y un ambiente de tensión pocas veces visto en el último Grand Slam del año.

La gota que colmó el vaso fue cuando el umpire le devolvió el primer servicio a Bonzi tras la interrupción de un fotógrafo que quiso salir de la cancha cuando el francés estaba con match point. La decisión del juez de silla hizo explotar a un Medvedev que lleva meses completamente perdido en el circuito.

Daniil Medvedev protagonizó una noche de locos en el US Open (Getty Images).

El ruso se acercó a Allensworth y comenzó a encararlo airadamente: “¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?… ¡Reilly Opeka tenía razón! él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora”, gritaba el ruso quien apuntaba a unas declaraciones del tenista estadounidense quien había señalado que era “el peor juez de silla” del circuito.

La furia del campeón del US Open en 2021 encendió los ánimos y la grada comenzó a gritar: ¡Segundo servicio! ¡Segundo servicio!. En medio de la tensión, Bonzi perdió el punto, el juego y el set en el tie break, aunque finalmente se llevó el encuentro de primera ronda por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 en 3 horas y 45 minutos.

Medvedev y su bochorno en el US Open: “Sólo expresé mis emociones”

Tras el partido, Medvedev se refirió a la situación con poco arrepentimiento: “Solo expresé mis emociones, mi descontento con la decisión, luego la multitud hizo lo que hizo sin que yo les pidiera demasiado, fue divertido de presenciar. Honestamente, mientras sucedía todo esto, pensaba que quizá sería divertido terminar mi carrera con un partido en el US Open”, confesó.

“Mi carrera no ha terminado, todavía no, pero cuando estás terminando tu carrera deportiva nunca sabes dónde quieres hacerlo. Hoy, simplemente pensé que este podría ser un buen lugar para hacerlo”, indicó.

En conferencia, Medvedev exculpó al fotógrafo: “No estaba molesto con el fotógrafo, no es nada especial, pero cada vez que hay un sonido en las gradas, sobre todo entre saques, nunca hay un segundo servicio. Al final eso me ayudó a volver al partido, fue un momento divertido. Con el fotógrafo no estaba molesto, ni mucho menos, estaba molesto con la decisión”.

Finalmente, se refirió a su nefasta temporada en Grand Slam, donde sólo acumula una victoria: “Estoy jugando mal en los momentos importantes, incluso peor. Hago todo mal, el saque, el resto, la volea, lo que sea. Solo necesito jugar mejor, así que intentaré hacerlo el año que viene”.