Una leyenda del tenis femenino le puso punto final a su exitosa carrera tras ser arrollada en menos de una hora 6-0 y 6-1 en la primera ronda del US Open. Ganadora de dos Wimbledon y 31 títulos WTA, la tenista checa Petra Kvitova sucumbió ante la francesa Diane Parry, y pese a que se fue ovacionada de Wimbledon, quiso intentarlo una vez en la pista de dura de Flushing Meadows.

Tras la dolorosa caída con las tribunas prácticamente vacías del Grandstand, la ex número 2 del mundo reconoció que no se sentía preparada para enfrentar el último partido profesional de su vida. “Desde que me desperté sentí que no iba a salir bien. No podía comer. Estaba muy nerviosa, de una forma diferente”, reveló la leyenda checa.

Petra Kvitova, ganadora de dos Wimbledon y ex número 2 del mundo (Getty Images).

“No podía moverme, no podía golpear, no podía hacer nada. Fue muy difícil. Nunca había sentido algo que supiera que estaba jugando mi último partido, lo cual al final quedó muy claro. Muy difícil incluso imaginarlo”, agregó.

Entre lágrimas recordó su carrera, llena de altos y bajos. “No pienso mucho en el presente, pienso en el pasado, en esos años en los que jugué como profesional, los años en los que era una niña pequeña y jugaba en mi pequeña ciudad desde los cuatro años. Fue un largo camino llegar al top 100 y subir realmente alto”, dijo.

“Fueron muchos años jugando bajo presión, además de estar entre las 10 mejores durante mucho tiempo. Ser campeón de Grand Slam es una gran presión, sin duda. En general, mi carrera tenística ha estado llena de presión. Tanto dentro como fuera de la pista. Pero lo disfruté. Creo que lo hice bastante bien“, cerró.