Cristian Garin (105° del ranking ATP) cerró una semana de ensueño este domingo tras coronarse campeón del Challenger de Montevideo al derrotar en 6-7, 6-2 y 6-2 al peruano Ignacio Buse (110°).

El chileno cedió la primera manga en un ajustado tie break, pero en el segundo y tercer set, ‘Gago’ sacó lo mejor de su repertorio y con un juego sólido logró su cuarto título en la temporada.

Con este resultado, Garin vuelve a transformarse en el número uno de Chile luego que a partir de este lunes se ubicará en el ranking 79 de la ATP, superando a Alejandro Tabilo quien es 81°.

El título en Montevideo significa un golpe anímico importante para Garin quien de paso logró la clasificación directa al cuadro principal del Abierto de Australia 2026.

Con este título, Garin buscará encarar la temporada 2026 enfrentando torneos de categoría 250 y 500, lo que le daría un impulso para levantar su carrera.

