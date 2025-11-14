Con su rotundo triunfo ante el italiano Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1, el tenista español Carlos Alcaraz recuperó el número 1 del ranking ATP, luego de perderlo hace unas semanas tras la consagración de Jannik Sinner en el Masters 1000 de París.

Tras una simbólica ceremonia, el tenista murciano festejó su consagración en la pista del Inalpi Arena de Turín, donde se disputa el ATP Finals. En tanto, Jannik Sinner, en los pasillos del recinto se enteraba del nuevo logro alcanzado por su máximo archirrival.

Minutos después, en los pasillos del Palasport Olímpico, y en un gesto que refleja el respeto mutuo entre dos de los máximos protagonistas del tenis actual, Jannik Sinner se acercó a Carlos Alcaraz para felicitarlo de forma personal tras asegurar el primer lugar del ranking mundial.

TURIN, ITALY – NOVEMBER 07: L-R Carlos Alcaraz of Spain and Jannik Sinner of Italy wrestle with the ATP World No.1 Trophy outside the Teatro Regio Torino prior to the Nitto ATP Finals on November 07, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Sinner, quien durante gran parte de la temporada mantuvo una encarnizada lucha por el número uno frente al español, aprovechó el momento para destacar el logro de Alcaraz con un saludo de manos y un fuerte “Bravo”.

La reacción de Sinner refleja la gran relación que mantiene con Alcaraz fuera de las pistas, donde ambos han reconocido en más de una ocasión que hablan a menudo y que incluso se desean lo mejor para cada uno. Ahora, la lucha continuará en 2026.

