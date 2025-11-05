El exnúmero uno del mundo, Novak Djokovic, volvió a reflexionar sobre la evolución de sus grandes rivalidades dentro del circuito, comparando los históricos duelos que protagonizó junto a Roger Federer y Rafael Nadal durante casi dos décadas, con los nuevos desafíos que hoy enfrenta ante Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

En declaraciones a la página oficial de la ATP, el serbio ganador de 24 Grand Slam fue tajante a la hora de las comparaciones: “Son dos rivalidades muy diferentes, porque con Roger Federer y Rafael Nadal, que han sido mis principales rivales, he compartido más de 20 años de mi carrera”, señaló.

Djokovic volvió a referirse a su rivalidad con Federer y Nadal

“Y ahora Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son mis rivales actuales, pero son muy jóvenes y solo he compartido con ellos como tres años. Así que no es comparable”, reconoció el ganador de la medalla de oro en París 2024.

Djokovic, quien acumula 100 títulos en la ATP y es considerado uno de los jugadores más dominantes en la historia del tenis, destacó el impacto positivo de esta nueva generación: “Es bueno que haya una nueva rivalidad entre Sinner y Alcaraz”.

El nacido en Belgrado también reflexionó sobre la clave de su éxito en el tenis: “Sin lugar a dudas, mi dedicación y mi pasión por el tenis y por el deporte ha sido la clave de mi éxito como tenista profesional. Todo ello me ha hecho ser un devoto de mi profesión y muy dedicado con lo que he estado haciendo tantos años”, cerró.

