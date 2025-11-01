Uno de los tenistas más icónicos en la década de los ‘80 y ‘90 fue el alemán Boris Becker, quien en 1985 saltó a la fama mundial al convertirse en el jugador no sembrado más joven en conquistar Wimbledon a los 17 años. Ahora, y tras una vida llena de brillo y oscuridad, la ex leyenda germana se dio el tiempo para elegir al mejor tenista de todos los tiempos entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

En esa línea, el alemán no dudó en expresar su preferencia por Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slam y 100 títulos ATP: “Se ha ganado el respeto que siempre se ha merecido. Si juega un año o dos más, se va a convertir en el tenista más popular de todos los tiempos, porque cuando más tiempo esté en la cancha, más gente se va a dar cuenta de cómo es Novak en realidad”, afirmó Becker en entrevista con el podcast ‘High Performance’.

Novak Djokovic sigue vigente a sus 38 años (Getty Images).

“Todo el respeto del mundo que él merecía”

El exnúmero uno del mundo recordó con admiración los años que compartió con Djokovic en el circuito y destacó la fortaleza personal del serbio: “Éramos muy unidos, éramos como una familia, aunque hay que tener cuidado con esa palabra porque la historia familiar de Novak es muy fuerte. Viene de un país que lo pasó muy mal y superar todo eso para ganar 24 Grand Slams y romper todos los récords posibles se debe a su espíritu, su carácter y su personalidad. Por fin ha conseguido todo el respeto del mundo del tenis que él merecía”, añadió.

Becker recordó cuando ayudó al tenista serbio a cambiar su percepción con el público de Wimbledon, que siempre tuvo un trato difícil con ‘Nole’. “Federer fue siempre la némesis de Djokovic, sobre todo en Wimbledon. Por dos razones, porque Roger era muy bueno en hierba y porque era el más amado. Así que le expliqué a Djokovic, que la gente que estaba en las gradas no iban contra él, sino que estaban ahí para animar a Federer, así que no te lo tomes como algo personal y lucha para encontrar una forma para que esa gente te quiera a ti”, cerró.

Finalmente, el ganador de seis Grand Slam también evocó uno de los gestos que más lo marcaron tras su salida de prisión, cuando Djokovic no dudó en expresarle su apoyo públicamente.

“Novak estaba en Roland Garros, como defensor del título, y en su primera rueda de prensa habló bien de mí. Me apoyó, no me lo esperaba. Somos una familia. En los momentos difíciles sabes quién se preocupa de verdad por ti y quién no. El 95% de mis amigos se olvidaron de mí en aquel momento, pero él no”, cerró.