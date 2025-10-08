De la qualy hasta cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái. El tenis está lleno de sorpresas, y esta semana fue el turno del monegasco Valentín Vacherot (204° del ranking ATP), quien tras una épica remontada ante el neerlandés Tallon Griekspoor (31°), inscribió su nombre entre los ocho mejores del certamen chino.

Fuera del Top 200, el tenista del Principado de Mónaco, el país más pequeño del mundo después de la Ciudad del Vaticano, aprovechó las bajas y supo allanar el camino hasta cuartos de final desde la fase de clasificación, donde disputó dos partidos antes de meterse el main draw.

El potente tenista diestro no escatimó recursos para despachar a Laslo Djere (82°) en primera ronda y luego a tenistas del Top 50: al kazajo Alexander Bublik (17°) en R2, al checo Tomas Machac (23°) en la tercera ronda y al neerlandés Tallon Griekspoor (31°) en octavos de final.

Con estos resultados, el nacido en Roquebrune-Cap-Martin es el primer tenista de Mónaco en llegar a esta instancia en grandes torneos, superando precisamente a su hermanastro Benjamin Balleret quien cayó con Roger Federer en los octavos de final de Montecarlo en 2006.

Valentín Vacherot junto a su novia viven una semana de ensueño en China (Instagram).

Vacherot: “Estoy viviendo el mejor momento de mi vida”

Tras la hazaña, Vacherot no ocultó su emoción a pie de pista: “Significa todo. No creo que pudiera darme cuenta de lo que estaba haciendo durante toda la semana y, de alguna manera, me impactó cuando gané este partido. Estuve feliz toda la semana, pero no por las nubes, y este es increíble”, señaló con emoción a pie de pista tras el triunfo ante Griekspoor.

“Tantas emociones al pensar en los momentos difíciles que tuve el año pasado y este. Solo quería compartirlo con mi entrenador, mi hermano y mi novia. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida ahora mismo”, indicó el tenista diestro que a partir de la próxima semana aparecerá en el puesto 130 del escalafón mundial.

Ahora, el sueño del monegasco quien dice presente en Shanghái junto a su hermano y novia, continuará este jueves cuando enfrente en cuartos de final al danés Holger Rune (11°).

Toda la acción y los partidos del Masters 1000 de Shanghái podrás verlo EN VIVO a través del streaming de Disney+.