Finalmente lo consiguió. Este domingo el monegasco Valentín Vacherot (204°) se coronó campeón del Masters 1000 de Shanghái tras vencer ni más ni menos que a su propio primo, el francés Arthur Rinderknech por 4-6, 6-3 y 6-3, estampando así uno de los hitos más grandes del circuito esta temporada. Y es que el título conseguido por el nacido en Mónaco no es menor: Vacherot se convirtió en el primer tenista de peor ranking en conseguir coronarse en un grande.

El tenista del Principado protagonizó una semana de ensueño en Shanghái. Aprovechando las ausencias en el cuadro principal, inició su recorrido desde la fase de clasificación —donde debió disputar dos partidos para ingresar al cuadro final— y, contra todo pronóstico, terminó coronándose campeón del torneo.

En su camino al título, el jugador monegasco mostró carácter y consistencia para superar una exigente serie de rivales: venció primero a Laslo Djere (82°), y luego a destacados miembros del Top 50 como Alexander Bublik (17°), Tomas Machac (23°), Tallon Griekspoor (31°), Holger Rune (11°) en cuartos de final, Novak Djokovic (5°) en semifinales y a su primo Rinderknech en la final. En todos los encuentros, Vacherot debió remontar un set en contra antes de sellar triunfos memorables que lo llevaron a una consagración histórica.

Tras la mejor semana de su vida, ahora Vacherot dará un impresionante salto en el ranking ATP tras conquistar el torneo asiático: desde este lunes, el monegasco amanecerá en el puesto 40 del escalafón mundial logrando saltar 164 lugares ¡Sin duda la gran sopresa del año!.

Valentín Vacherot firmó la mejor semana de su vida en el Masters 1000 de Shanghái (Getty Images).

La emoción de Vacherot tras la consagración en Shanghái

En conferencia de prensa, post victoria ante su primo, Vacherot no ocultó su emoción: “Como muchos saben, cuando llegué aquí, ni siquiera se suponía que jugaría el torneo. Me arriesgué un poco al venir. Empecé como suplente número 22 en la lista, en la primera. Pude entrar un poco más de un día antes del inicio”, afirmó.

“Los desafíos estaban por todas partes. Incluso en la primera ronda de clasificación perdía 7-6 y 4-3. También salvé un punto de break cuando perdía 4-3 en el tercer set en la segunda ronda de fase previa. Salvé puntos de quiebre contra Bublik en segunda ronda, tras ir perdiendo un set. Gané seis partidos estando abajo en el primer set. Estoy tan feliz que estar sentado aquí ahora mismo me parece surrealista”, señaló.

“Todavía tenía la pequeña meta antes de venir aquí, de estar entre los 100 mejores antes del final de la temporada. Así que sabía que me iba a costar mucho, porque sabemos lo difícil que es incluso ganar un Challenger. Así que sabía que si quería estar entre los 100 mejores antes del final de la temporada, tenía que ganar algunos”, cerró.