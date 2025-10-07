Una vez más el tenista alemán Alexander Zverev dio muestras de la terrible temporada que está atravesando dentro y fuera de la pista. El número 3 del mundo se fue eliminado sorpresivamente en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái cuando corría como uno de los grandes favoritos tras la ausencia de Carlos Alcaraz y el abandono de Jannik Sinner.

Sin embargo, ‘Sascha’ nuevamente no pudo contra sus propios fantasmas y su eliminación en el China Open ante el francés Arthur Rinderknech no fue más que el fiel reflejo de un año para el olvido, donde su único gran resultado fue la final alcanzada en el Abierto de Australia donde cayó ante Jannik Sinner.

Tras su temprana eliminación en Wimbledon, el germano confesó el oscuro momento que estaba atravesando en su vida. “Me siento vacío y muy solo en la vida”, dijo. Ahora, en conversación con Eurosport, Zverev nuevamente entregó unas conmovedoras declaraciones sobre su presente.

Alexander Zverev cayó sorpresivamente en la R3 del Masters de Shanghái (Getty Images).

El brutal desahogo de Alexander Zverev

“La última vez que jugué sin dolor fue en Australia. Está siendo un año realmente duro a nivel físico, los problemas de espalda no cesan. Estoy inmerso en una auténtica lucha contra mí mismo porque tengo una desconfianza enorme en mi juego”, confesó el nacido en Hamburgo.

“Simplemente no creo en mí, carezco de cualquier tipo de fe y confianza en mí mismo. Estoy jugando un tenis terrible y el balance de mi temporada es realmente malo”, agregó el tenis quien este 2025 ganó un solo título (ATP 500 de Múnich).

A sus 28 años, da la sensación que Zverev alcanzó el techo de una carrera que prometía coronarse con títulos de Grand Slam y el número uno del mundo, pero en la que primero se vio frenado por el dominio del Big 3 y ahora por el empuje de Sinner y Alcaraz, dejando escapar varias oportunidades inmejorables para dar el gran salto.

