El tenista monegasco Valentín Vacherot protagonizó este domingo una de las mayores sorpresas del año al consagrarse campeón del Masters 1000 de Shanghái, título que lo catapulta hacia una nueva dimensión en el tenis mundial.

El tenista nacido en Mónaco, ingresó al torneo chino como clasificado desde la fase previa y, tras una serie de remontadas ante figuras de primer nivel, se convirtió en el campeón de menor ranking en la historia de un Masters 1000.

Como consecuencia de ese triunfo, Vacherot experimenta un salto espectacular en la clasificación ATP: ascendió más de 160 puestos y ahora figura en el puesto 40 del mundo, cifra que además marca su nuevo récord personal. Este ascenso no solo refleja el valor del trofeo obtenido, sino también la acumulación de puntos provenientes tanto de sus partidos en la fase de clasificación como del cuadro principal.

Ahora, Vacherot no solo entra con fuerza al panorama del tenis mundial, sino que también se postula como un competidor a tener en cuenta en las próximas semanas.

En tanto, en la parte alta del escalafón mundial, el español Carlos Alcaraz mantuvo el número 1 del ranking y estiró su distancia con Jannik Sinner, quien se tuvo que retirar de Shanghái por lesión y no pudo revalidar el título obtenido en 2024.

Valentín Vacherot hizo historia en el Masters 1000 de Shanghái (Getty Images).

Así quedó el nuevo ranking ATP