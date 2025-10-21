“Sentí otra dimensión en mi juego”. Con esas palabras, el extenista chileno Fernando González reveló hace un tiempo que el partido ante Tommy Haass en las semifinales del Abierto de Australia 2007, fue el mejor de su carrera. Ahora, el triple medallista olímpico se dio un momento para imaginar cómo habría sido enfrentarse al actual número uno del mundo, Carlos Alcaraz, en el ‘prime’ de su rendimiento.

En conversación con Bolavip Chile, el ‘Bombardero de La Reina’ ideó cómo sería un hipotético enfrentamiento con el actual mejor tenista del mundo: “Prefiero no imaginarlo…”, bromeó González, antes de analizar con mayor detalle el hipotético enfrentamiento con el español reciente campeón del US Open.

“Yo preferiría jugarlo en una cancha techada, en carpeta, para poder variarle más las alturas, sacar más fácil, sin sol ni viento. No sé si me favorecería, pero emparejaría más la cosa”, explicó, destacando su intención de usar la táctica y la variedad para contrarrestar la intensidad del murciano.

Fernando González ganó 11 títulos ATP y alcanzó el 5° puesto del ranking ATP (Getty Images).

El campeón de dobles en Atenas 2004 también reconoció que su plan sería buscar la agresividad desde el inicio. “Jugaría a no hacer puntos tan largos, intentar llevarlo a momentos difíciles rápido. Trataría de variarle mucho, mucho saque abierto, mucho slice… pero Carlos es un jugador muy completo, muy difícil y físicamente está en un gran momento”, agregó.

A lo largo de su carrera, Fernando González enfrentó con dispares resultados al ‘Big 3’, sin embargo, incluso él reconoce que ante un jugador tan completo como Alcaraz, el reto habría sido mayúsculo. Un duelo entre generaciones que, aunque imposible en la realidad, invita a soñar a los fanáticos del tenis.

El historial de Fernando González contra el Big 3