El histórico extenista chileno Fernando González se metió de lleno en el gran debate que divide al tenis mundial y entregó su visión a la hora de determinar al mejor de todos los tiempos entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. El campeón olímpico de dobles en Atenas 2004 no dudó en reconocer la grandeza de las tres leyendas, aunque por su impresionante trayectoria y dominio estadístico terminó inclinándose por uno.

En conversación con Bolavip Chile durante el lanzamiento de la Copa Davis Jr y el torneo Billie Jean King por la señal de MegaGo, el ex número 5 del ranking ATP no tuvo reparos en elegir a Djokovic como el GOAT del legendario ‘Big 3’.

“Creo que los números mandan y es Novak Djokovic. Ha batido todos los récords, ha ganado más, sigue vigente. Pero es una cosa de gusto, al final del día”, explicó González, quien enfrentó en su carrera a los tres miembros del denominado Big Three.

Fernando González compartió podio con Rafael Nadal y Novak Djokovic en los JJ.OO Beijing 2008 (Getty Images).

El triple medallista olímpico también destacó los méritos de sus otros dos contemporáneos. “Claro, Roger Federer fue el primero, empezó a ganar más tarde que el resto, pero también los récords que tiene Nadal, ganar 14 veces en Roland Garros, de verdad, yo creo que eso nadie lo va a igualar nunca. Es demasiado grande”, sostuvo.

Finalmente, el ex finalista del Abierto de Australia insistió en que su elección se basa en la objetividad de las cifras. “Si tuviera que elegir a alguien mirado desde los fanáticos del tenis, lo haría por gusto, pero tengo que quedarme con los números, porque competí con ellos”, cerró el “Bombardero de La Reina”, sumándose así a la larga lista de leyendas que reconocen a Djokovic como el más grande de todos los tiempos.

El historial de Fernando González contra el Big 3