El fuego competitivo de una de las grandes leyendas del tenis mundial sigue encendido. Stan Wawrinka, ex número 3 del ranking ATP y triple campeón de Grand Slam -Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016-, confirmó que a sus 40 años aún no contempla el retiro, manteniéndose como el único jugador del circuito que continúa compitiendo en un alto nivel con cuatro décadas de vida.

En la previa del ATP 500 de Basilea, el segundo mejor de la historia de Suiza dialogó con el diario Le Matin, donde confirmó que seguirá activo un tiempo más en el circuito. “Estoy viviendo el presente, intentando aprovecharlo al máximo. Sé que el final está muy cerca, todos tenemos una fecha límite y, en algún momento, tendremos que guardar las raquetas”.

Wawrinka fue número 3 del mundo y ganó tres GS en su carrera (Getty Images).

El nacido en Lausanne debutará ante Miomir Kecmanovic en el torneo suizo y aseguró que “estoy contento de estar aquí en Basilea y haré balance después de Atenas. Pero sí, espero jugar un poco más el año que viene”.

En esa línea, el único tenista capaz de haber vencido al Big 3 en al menos 3 ocasiones, confirmó que disputará el torneo organizado por la familia Djokovic.

“Todavía disfruto de lo que hago y quiero aprovechar al máximo mis últimos partidos. Ante todo, quiero superar mis límites y luego ver qué resultados obtengo. Mientras tenga motivación, quiero ir un poco más allá”, cerró.

Stan Wawrinka se niega al retiro a sus 40 años (Getty Images).

El tenista del exquisito revés a una mano

Profesional desde 2002, Stan Wawrinka resaltó en el circuito gracias a su potente revés a una mano. “The Man” alcanzó el número 3 del mundo y conquistó tres títulos de Grand Slam: el Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y el US Open 2016, todos venciendo a miembros del Big 3 en el camino. Además, fue campeón olímpico en dobles junto a Roger Federer en Pekín 2008 y levantó la Copa Davis con Suiza en 2014.

A lo largo de la temporada 2025, Stan Wawrinka participó en nueve cuadros principales del circuito ATP, con un saldo de apenas dos victorias: ante Timofey Skatov en Bucarest y Álvaro Guillén Meza en Umag. En el circuito Challenger, el suizo mostró una mejor versión, alcanzando las finales de Aix-en-Provence y Rennes, además de avanzar hasta las semifinales en Saint-Tropez, Cancún e Iasi.