Fernando González dejó recuerdos imborrables para el tenis chileno. A 13 años de su retiro, el Bombardero de vez en cuando juega exhibiciones ante otros cracks sudamericanos que iluminaron el circuito. Feña ahora se verá las caras ante Nicolás Lapentti.

El encuentro de exhibición se jugará este sábado 27 de septiembre en Riobamba Tenis Club, en Ecuador. Allí el chileno ex cinco del mundo se medirá ante el ecuatoriano que estuvo en el sexto casillero del ranking ATP.

Lapentti está sumando rodaje para disputar la Legends Tennis Cup en Sao Paulo, torneo que tendrá a Pablo Cuevas, Nicolás Massú, David Nalbandian, Gastón Gaudio y Bruno Suares.

El historial entre González y Lapentti a nivel ATP, favorece por 4-1 al Bombardero de La Reina con triunfos en Viña del Mar, Basel, Copa Davis en Chile y Barcelona. Por su parte, el oriundo de Guayaquil se quedó con un triunfo en Kitzbuhel.

¿A qué hora será el partido de Fernando González y Nicolás Lapentti? El partido se jugará el sábado 27 de septiembre las 11:00 hora de Riobamba, Ecuador y a las 13:00 de Chile continental.

¿Cómo se puede ver el partido?

El encuentro tendrá transmisión, pues será emitido por Not TV (canal 17) en Zapping TV.