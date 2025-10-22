El ex tenista estadounidense, Andy Roddick, ha vuelto a generar ruido en el circuito del tenis mundial al lanzar una dura crítica a la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA). El ex número uno del mundo en 2003 se refirió con franqueza a la organización, cofundada por Novak Djokovic y Vasek Pospisil en 2019.

Las críticas del ex tenista de 43 años surgen justo después de que el ganador de 100 títulos ATP y 24 Grand Slam -en referencia a Djokovic- cuestionara el poco involucramiento de los tenistas en la dirección del deporte. El estadounidense, en su pódcast Served with Andy Roddick, solicitó al serbio que sea más específico en sus acusaciones.

Novak Djokovic fue criticado por el ex tenista estadounidense (Getty Images).

“Cuando habla de monopolio, ¿a qué se refiere? ¿El monopolio del circuito? ¿El monopolio de los Grand Slams? ¿Todo eso a la vez?”, inquirió Roddick, solicitando un mayor nivel de detalle en las quejas. En su intervención, Roddick lanzó una serie de preguntas directas: “Habla del ‘sistema’. ¿A qué sistema en concreto se refiere? Habla de ‘monopolio’, pero, ¿a qué monopolio?”, lanzó.

Luego, el ganador de 32 títulos en su carrera agregó: “Hablando con franqueza, creo que Novak tiene buenísimas intenciones. Los jugadores y el vestuario en general lo adoran, han aprendido a valorarlo como un auténtico líder de este deporte. Sin embargo, si quiere salir ahí y decir según qué cosas, vamos a decirlas de verdad. Este tema lleva mucho tiempo dando vueltas”, apuntó.

Finalmente, el campeón del US 2003 aclaró su postura: “Sí, creo que debería existir un sindicato de jugadores, pero creo que son los jugadores quienes deben decidir quién es esa figura para ellos. No creo que puedas crear un sindicato y afirmar que representas a todos, no es la manera en la que funciona y desde luego que no ha funcionado así para la PTPA”, cerró.