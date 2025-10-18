El legendario exjugador de la NBA, Shaquille O’Neal, sorprendió al mundo del deporte al entrar de lleno al debate por elegir al mejor tenista de todos los tiempos entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

La ex estrella del básquetbol estadounidense no tuvo reparos en declarar su admiración por Novak Djokovic, a quien considera el mejor tenista de todos los tiempos. El ex pívot de Los Angeles Lakers coincidió con el serbio en un evento previo al Six Kings Slam, donde compartieron un ameno momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Estoy sentado junto al mejor de todos los tiempos. Soy su fan”, expresó O’Neal, mirando a Djokovic con evidente admiración. La escena generó una ola de reacciones entre los seguidores del tenis, quienes celebraron el reconocimiento de una de las máximas figuras del deporte estadounidense hacia el 24 veces campeón de Grand Slam.

Djokovic, visiblemente halagado por las palabras del cuatro veces campeón de la NBA, respondió con una sonrisa y un gesto de agradecimiento. Eso sí, el serbio no pudo demostrar en la pista su favoritismo al caer ante Jannik Sinner en las semifinales del Six Kings Slam.

Shaquille O’Neal y Novak Djokovic coincidieron en un evento previo al Six Kings Slam (Getty Images for GEA).

Novak Djokovic se inspiran en dos leyendas para jugar hasta los 40

Tras la eliminación en el millonario torneo de exhibición, Djokovic aseguró que se inspira el deportista como LeBron James o Cristiano Ronaldopara seguir en la elite del tenis incluso a los 40 años.

“Ver a LeBron y Cristiano Ronaldo jugar hasta los 40 años es motivador y una inspiración para mí. El tenis está cambiando y quiero jugar para experimentar el cambio. La longevidad es una de mis mayores motivaciones. Tengo muchas ganas de ver hasta dónde puedo llegar”, aseguró.

“También quiero vivir para ver, vivir significa seguir jugando profesionalmente, ver los cambios que se avecinan en nuestro deporte. Y estoy muy emocionado por ello. Creo que el tenis es un deporte que puede transformarse profundamente, y lo hará”, concluyó.