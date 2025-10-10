Roger Federer, una de las máximas leyendas del tenis mundial, sorprendió al revelar los que a su juicio considera como los cinco mejores jugadores de la historia. Fiel a su estilo elegante y reflexivo, ‘Su Majestad’ repasó a las figuras que marcaron su vida deportiva en el denominado ‘deporte blanco’. Como era de esperarse, el suizo dedicó palabras para sus más grandes rivales: Rafael Nadal y Novak Djokovic.

En una reciente conversación con el canal de YouTube Burna Boy, el ganador de 20 Grand Slam afirmó que “yo necesitaba mi GOAT, tenía a mis jugadores favoritos en pósters en las paredes de mi casa y quería ser como ellos. Para mí, el ídolo de aquella época era el jugador sueco Stefan Edberg. Siempre atacaba, iba continuamente a la red y era muy elegante. Era un jugador maravilloso de ver y me encantaba ver sus partidos”, confesó Federer, recordando a uno de sus referentes de juventud.

Roger Federer participó de una dinámica entrevista en YouTube (BurnaBoy).

El campeón de Wimbledon en ocho ocasiones también mencionó a Boris Becker, otro de los grandes nombres de los años ochenta y noventa. “Él y Edberg siempre jugaban uno contra otro, así que siempre los veía”, explicó el ex número uno del mundo, quien destacó la rivalidad entre ambos como una de las que más lo inspiraron en su niñez.

Completando su lista, Federer no dejó fuera a sus dos grandes rivales contemporáneos: Rafael Nadal y Novak Djokovic, además del legendario Pete Sampras, el dominador del tenis durante los años noventa. “El siguiente es Pete Sampras y luego, por supuesto, Rafael Nadal y Novak Djokovic”, sentenció el creador de la Laver Cup, reconociendo la grandeza de quienes marcaron su era.

Este viernes Roger Federer volvió a las pistas en una tremenda exhibición en Shanghái, China, llamada “Roger & Friends celebrity doubles match”. A tres años de su retiro del profesionalismo, el suizo disputó un partido de dobles junto a tres jugadores locales y con la presencia de su esposa y sus cuatros hijos.

El palmarés de Roger Federer

Roger Federer debutó como profesional en 1998 y rápidamente se convirtió en una fuerza dominante, conquistando su primer título de Grand Slam en Wimbledon 2003. A lo largo de su carrera ganó 20 Grand Slams, incluyendo ocho Wimbledon, seis Abiertos de Australia, cinco US Open y un Roland Garros, además de un récord de 310 semanas como número uno del mundo.