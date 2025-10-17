El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP) lanzó una fuerte respuesta y salió al paso de las críticas por su participación en la exhibición Six Kings Slam tras bajarse del Masters 1000 de Shanghái. El campeón de Roland Garros y el US Open disputará la final del torneo de exhibición ante Jannik Sinner (2°), donde buscará quedarse con un botín histórico de 6 millones de dólares.

El murciano no se guardó nada a la hora de defender su participación en Arabia Saudita: “Creo que es algo de lo que muchos jugadores y personas están hablando con respecto al calendario: lo repleto que está con tantos torneos, algunos de dos semanas de duración”, señaló Alcaraz.

Carlos Alcaraz jugará ante Jannik Sinner la final del Six Kings Slam (Getty Images).

En esa línea, el nacido en El Palmar explicó que las exhibiciones ofrecen un planteamiento distinto al de los torneos oficiales: “Solo puedo decir que es un formato completamente diferente. Una situación diferente. Jugar exhibiciones no es como los torneos oficiales, donde tienes que mantenerte concentrado durante 15 o 16 días seguidos con tanta exigencia física”, apuntó.

“Aquí, simplemente disfrutamos uno o dos días y jugamos al tenis. Creo que es genial; por eso a veces elegimos exhibiciones. Claro que entiendo las críticas, pero a veces la gente no entiende nuestro punto de vista”, agregó.

En el Kingdom Arena de Riyadh será la sexta final de la temporada entre los dos mejores tenistas del circuito tras las definiciones de Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati y el US Open.

Cuándo y dónde ver EN VIVO la final del Six Kings Slam

La gran final del Six Kings Slam entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputará este sábado 18 de octubre desde las 14:00 horas de Chile y podrá verse de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming de Netflix.