Tras la final del Six Kings Slam, donde Jannik Sinner se coronó campeón del torneo de exhibición tras derrotar al número uno del mundo Carlos Alcaraz por 6-2 y 6-4, el tenista español sorprendió al mundo entero al revelar su íntima relación fuera de las pistas con el nacido en San Candido.

Pese a las intensas batallas que han protagonizado esta temporada y al dominio absoluto del tenis mundial, a Alcaraz y Sinner los une una relación de amistad que se fortalece fuera de los focos y que va más allá de la tensión competitiva.

Durante la premiación en el Kingdom Arena de Riyadh, a Alcaraz le consultaron si existe una amistad fuera de las pistas con el italiano. La respuesta del nacido en El Palmar sorprendió al mundo entero: “Varias veces le escribo para saber cómo está, para felicitarlo”, comenzó diciendo

“Tenemos una relación especial, una amistad fuera de pista aparte de la rivalidad en el tenis por la que la gente puede pensar que es algo competitivo y que no es compatible. Pero demostramos que es posible, hablamos mucho más de lo que la gente se piensa”, confesó el español.

Carlos Alcaraz se inclinó ante Jannik Sinner en la final del Six Kings Slam (Getty Images).

Sinner: “Tenemos una buena amistad”

Las palabras de Alcaraz refuerzan los dichos de Sinner hace unas semanas, cuando también se refirió a la relación con su rival fuera del tenis. Durante el US Open, el italiano confesó que con ‘Carlitos’ “tenemos una buena amistad también fuera de la cancha. Es algo fantástico de ver… vemos que esto es posible; no es que tengamos que ser enemigos también fuera de la cancha”.

“Por supuesto que somos enemigos cuando entramos en la cancha, intentamos jugar nuestro mejor tenis. Pero ahí termina todo. Después del apretón de manos, todo vuelve a la normalidad”, admitió.

Tras la final del Six Kings Slam, Sinner se adjudicó el premio individual más alto entregado en un torneo de tenis: 4,5 millones de dólares más 1,5 millones de la moneda estadounidense, sólo por decir presente en Arabia Saudita.