Todo listo para que arranque una nueva versión del Six Kings Slam, un torneo de exhibición que ha irrumpido con fuerza en el calendario del tenis, celebrándose en Riad, Arabia Saudita, en el marco de la Riyadh Season.

El evento, que no otorga puntos para el ranking ATP ni sus resultados cuentan como enfrentamientos oficiales, seduce por su millonario premio y la presencia de estrellas como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic.

Cómo se juega la Six Kings Slam

La edición 2025 se desarrollará entre el 15 y el 18 de octubre, y este año contará además con la presencia de Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas (que reemplaza al lesionado Jack Draper).

Su formato de juego es de eliminación directa, con dos jugadores recibidos con bye directo a semifinales: Alcaraz y Djokovic entran sin jugar cuartos de final, mientras que los otros cuatro -Zverev, Fritz, Sinner y Tsitsipas- disputan la ronda previa para definir sus rivales.

Así, el miércoles 15 se juegan los cuartos de final, el jueves las semifinales, el viernes es jornada de descanso y el sábado se disputan la final y el partido por el tercer puesto.

Cuartos de final: Alexander Zverev vs Taylor Fritz / Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev vs Taylor Fritz / Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas Semifinales: Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev o Taylor Fritz / Novak Djokovic vs Jannik Sinner o Stefanos Tsitsipas

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev o Taylor Fritz / Novak Djokovic vs Jannik Sinner o Stefanos Tsitsipas Final: A confirmar

Este miércoles arranca en Riyadh el Six Kings Slam (Getty Images).

Six Kings Slam y un botín de US$6 millones

En cuanto al premio monetario, cada participante tiene garantizado un pago de US$1.500.000 simplemente por formar parte del evento, mientras que el ganador recibirá un monto adicional que eleva su ganancia total hasta US$6.000.000.

Dicha cifra convierte al Six Kings Slam en uno de los eventos con mayor remuneración individual en la historia del tenis, evidenciando que su modelo busca captar a los grandes nombres del circuito con incentivos económicos inmediatos.

Dónde ver el Six Kings Slam

Este año, el evento que se disputará en el Kingdom Arena será transmitido exclusivamente por la plataforma de streaming de Netflix.