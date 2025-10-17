El mundo vuelve a paralizarse este fin de semana con el nuevo cara a cara entre los dos mejores exponentes del circuito: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner animarán una nueva final esta temporada cuando se vean las caras en la millonaria definición del torneo amistoso Six Kings Slam, que reparte el botín más alto en la historia del tenis.

En el Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita, los actuales número 1 y 2 del mundo se disputarán la final de un torneo no oficial que tendrá en juego el premio individual más grande que recuerde el deporte blanco: 6 millones de dólares para el ganador.

Sexta final del año entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (Getty Images).

Esta será la segunda final consecutiva en el Six Kings Slam entre ambos tenistas, y la sexta definición del año que protagonizan tras las finales del Masters de Roma, Roland Garros, Wimbledon, Masters de Cincinnati y el US OPen.

El historial por ahora se inclina a favor del español con un 10-5 sobre el italiano, que buscará vengarse de algún modo de las finales perdidas de manera consecutiva en el Masters 1000 de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos.

Para la gran final, Sinner llega con una inyección de confianza tras derrotar al veterano Novak Djokovic en las semifinales, mostrando que ha recuperado su mejor forma. Por su parte, Alcaraz superó con solidez al estadounidense Taylor Fritz.

Cuándo y dónde ver EN VIVO la final del Six Kings Slam

La gran final del Six Kings Slam entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputará este sábado 18 de octubre desde las 14:00 horas de Chile y podrá verse de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming de Netflix.