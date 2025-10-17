El Six Kings Slam vive su segunda edición en Arabia Saudita, reuniendo a seis de las mayores figuras del tenis mundial en un formato de exhibición que, a pesar de no otorgar puntos ATP, reparte uno de los premios económicos más altos jamás vistos en el circuito.

El torneo, que ha contado con la presencia de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Tsitsipas, Alexander Zverev y Jannik Sinner, busca consolidarse como un nuevo atractivo del calendario, combinando espectáculo, lujo y rivalidades entre generaciones.

En esta edición, el protagonismo se lo han robado Alcaraz y Sinner, quienes se enfrentan en la gran final tras vencer con autoridad a Taylor Fritz y Novak Djokovic, respectivamente.

¿Cuántos dólares reparte la millonaria exhibición Six Kings Slam 2025?

Ambos jóvenes astros no solo pelean por el prestigio de ganar el torneo, sino también por una recompensa económica que sorprende a todo el mundo del tenis.

Y es que el campeón del Six Kings Slam se embolsará cerca de 6 millones de dólares, algo así como 5.760.480.000 millones de pesos chilenos, una cifra inédita para un torneo de exhibición.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se vuelven a ver las caras en una final | FOTO: Sarah Stier/Getty Images

Vale recordar que este monto supera en un millón más lo que recibió el tenista español y Aryna Sabalenka por ganar el US Open 2025, torneo que repartió cifras récords para el tenis profesional.

De esta manera, tanto Alcaraz como Sinner no solo buscan reafirmar su dominio en la nueva generación del tenis, sino también sumar una fortuna que reafirma el enorme poder económico que está moviendo al deporte mundial desde Medio Oriente.