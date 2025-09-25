Nada de fácil fue el debut del número uno del mundo, Carlos Alcaraz, en el ATP 500 de Tokio. El tenista español de 22 años doblegó en dos sets 6-4 y 6-4 al argentino Sebastián Báez (41°) pero una fuerte dolencia en el tobillo pudo traer graves consecuencias.

Todo se originó tras un breve peloteo en el primer punto del quinto game del primer set cuando el marcador estaba 2-2. De un momento a otro, el murciano sintió una fuerte molestia en el tobillo que por un momento puso en duda su continuidad.

Carlos Alcaraz pasó un tremendo susto en el ATP 500 de Tokio (Getty Images).

El reciente campeón del US Open comenzó a cojear e inmediatamente pidió la asistencia médica tras tirarse al suelo. Tras la fuerte torcedura, el nacido en El Palmar puso una cuota de tranquilidad en sus declaraciones a la ATP.

“Tenía miedo. No voy a mentir. Me toqué el tobillo y no me sentí bien. Estoy contento de haber podido jugar después de eso. Intentaré estar listo para el próximo partido. Tuve mala suerte. En los primeros cinco minutos pensé que no iba a continuar”, declaró.

Tras ser atendido el español siguió su juego y superó al argentino. Ahora en la segunda ronda, Alcaraz deberá enfrentar al belga Zizou Bergs quien dejó en el camino al chileno Alejandro Tabilo tras una dramática definición en tres sets.

El ranking ATP actualizado