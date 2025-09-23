El nuevo número uno del ranking ATP, Carlos Alcaraz, sigue estando en boca de varias leyendas del tenis tras conquistar el US Open y volver a la cima del escalafón mundial. Fue el caso de Andy Murray, miembro del ‘Big Four’, y una voz autorizada para hablar de la nueva generación de tenistas.

En una entrevista con The Times el ex número 1 del planeta y ganador de tres Grand Slam alabó el tenis de Carlos Alcaraz y su capacidad de arriesgar golpes con una personalidad pocas veces vista en el circuito. El escocés usó una brillante frase para describir el juego del murciano.

“Es un golfista muy normalito, por desgracia para él, pero su tenis me recuerda a mi futbolista favorito cuando era niño y al que pude ver en directo unas cuantas veces, que fue Ronaldinho”, lanzó en declaraciones al prestigioso diario británico.

Luego, Murray agregó: “Ellos tienen toda esa habilidad y talento, obviamente quieren ganar, pero juegan con una sonrisa en la cara. Si llega el momento de hacer algo entretenido lo hacen, y creo que eso es lo que los hace tan absorbentes, porque nunca sabes qué va a pasar después, así que disfruto particularmente viéndolo”.

Carlos Alcaraz festejando con un swing de golf tras conquistar el US Open (Getty Images).

El récord que alcanzó Carlos Alcaraz a los 22 años

Tras conquistar el US Open 2025, el nacido en El Palmar rompió un récord que ni Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic: Alcaraz se convirtió en el primer jugador en la historia que conquista al menos dos títulos de Grand Slam en cada una de las tres superficies reglamentadas (arcilla, césped y cemento) antes de cumplir los 23 años.